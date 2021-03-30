أفضل ماسك لتطويل وتكثيف الشعر من النجمات الهنديات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 07:47 مساءً - تتميز النجمات الهنديات من دون استثناء بشعرهن الطويل والكثيف الذي تُحسدن عليه، الى درجة تحلم كل امرأة في الحصول على شعر طويل وكثيف كشعرهن تماماً. فإذا كنت تبحثين عن طريقة فعالة لتطويل وتكثيف الشعر، نرصد لك في هذا المقال، كيفية تحضير أفضل ماسك لتطويل الشعر، تحضرينه في المنزل، من النجمات الهنديات، أمثال جاهانفي كابور، كاترينا كيف، وكارينا كابور.

جاهانفي كابور (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام )



مكونات ماسك الشعر

ماسك للشعر من الخلطات الطبيعية



ملعقتان كبيرتان من الأفوكادو المهروس.

ملعقة كبيرة من العسل.

بيضة واحدة.

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فوائد الأفوكادو للشعر

فوائد الأفوكادو للشعر



يعتبر الأفوكادو عنصراً رائعاً لشعرك، فهمو يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والأحماض الأمينية التي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة داخل خصلات الشعر. كذلك، يشتمل الأفوكادو على زيوت طبيعية تساهم في تغذية وترطيب الشعر. وتساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأفوكادو في تقوية جذور الشعر وفروة الرأس. أما العناصر الغذائية الموجودة فيه أيضاً، فهي تعمل على تعزيز نمو الشعر وجعله أكثر كثافة وقوة.

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فوائد البيض للشعر

فوائد البيض للشعر



البيض غني جداً بخصائص البروتين والبيوتين والزيوت الطبيعية المفيدة جداً للشعر، فهو يجعل الشعر ناعماً جداً وقوياً، ويفك تشابكه ويجعل تسريحه أكثر سهولة. كما يساعد في ترطيب الشعر ومعالجة جفافه، حيث يحول الشعر الهش والجاف الى شعر صحي وناعم كالحرير.

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فوائد العسل للشعر

فوائد العسل للشعر



العسل مفيد أيضاً للشعر، فهو يعمل كمطرٍّ للشعر، مما يجعله أفضل بلسم طبيعي للشعر. كما يساعد في تنعيم الشعر ويجعل خصلاتك أكثر لمعاناً، ويحسن ملمسه. إضافة الى أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، تمنع التهابات الشعر وقشرة الرأس، مما يجعله ينمو بسرعة ويصبح كثيفاً.

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طريقة تحضير ماسك الشعر

كارينا كابور (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام )



في وعاء، اكسري البيضة واخفقيها جيداً، من ثم أضيفي إليها العسل والأفوكادو، واخلطي المكونات الى أن تصبح متجانسة. ضعي الخليط على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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نصائح سريعة

كاترينا كيف (الصورة من حسابها الرسمي على إنستغرام )



- عند غسل شعرك بعد استخدام هذا الماسك، استعملي الماء البارد أو الفاتر، فذلك يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة.

- لا تفركي شعرك بالمنشفة بقسوة حتى لا يؤدي ذلك الى تكسر الشعر.

- استخدمي مشطاً واسع الأسنان لفك تشابك شعرك.

- للحصول على أفضل النتائج من ماسك الشعر المحضر منزلياً، تجنبي أياً من منتجات تصفيف الشعر أو العلاجات الكيماوية مثل صبغة الشعر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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