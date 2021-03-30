الابتزاز على الإنترنت يلاحق الفتيات.. وأدمن «قاوم» يحذر من الجروبات السرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنوعت البلاغات التي تتقدم بها الفتيات لصفحة «قاوم»، والمتخصصة في محاولة الوصول إلى حلول لمشكلات الابتزاز التي يتم إرسالها لأدمن الصفحة، وعند عدم الوصول إلى حل للمشكلة يضطر الفريق القائم على الصفحة لتقديم بلاغات بالابتزاز وسوء استخدام شبكة الإنترنت ضد الشخص المبتز.

وفي هذا السياق، أرسلت إحدى الفتيات الكائنة في محافظة الغربية أن هناك شخصا يدعى «فارس» يقوم بتهديدها، مستغلا إحدى الصور الخاصة بها ليقوم بابتزازها، طالبا منها أن تقوم بأفعال غير أخلاقية حتى يتوقف عن نشر الصور الخاصة بها، ما جعلها تلجأ لصفحة «قاوم» لحل تلك المشكلة.

وعلى الفور قام أدمن صفحة «قاوم» بتوجيه تحذير للشاب عبر الصفحة، بأنه إذ لم يقم بحل تلك المشكلة بشكل ودي سيقوم هو بتقديم عدد من البلاغات ضده وهي «الابتزاز، التحريض على الفسق والفجور، سوء استخدام الإنترنت»، ما جعل الكثير من الفتيات تتجرأ وتقوم بإرسال الشكاوى الخاصة بهن حتى يتم حلها.

وعقب عدد من المفاوضات تم إجراءها بين الشاب وبين أدمن الصفحة، توصل كلا منهم إلى أن الشاب اتخذ قرارا بعدم نشر تلك الصور والتوقف عن ابتزاز الفتاة والطلب منها بأن تقوم بتلك الأفعال غير الإخلاقية.

اليماني: لازم البنات تاخد بالها من الجروبات السرية.. ممكن يحصل من خلالها ابتزاز

وكان قد وجه محمد اليماني، أدمن صفحة «قاوم»، تحذيرا للفتيات في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، بضرورة اتخاذ الحذر من مجموعات الفتيات السرية، والتي تحثهم على الحديث في موضوعات غير أخلاقية وممارسة أفعال مشينة، مستغلة الفتيات القاصرات، اللاتي لم تصلن إلى سن الرشد دون إدراك منهن بأضرار الحديث عن ذلك، إذ يتم استخدام ذلك ضدهن، ما يعرضهن للابتزاز من جانب هؤلاء الأشخاص.