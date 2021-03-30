زوجة حازم إمام لـ«صاحبة السعادة»: اتعرفنا على بعض عن طريق ملجأ بالمعادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اعتقد هو اللى وقع فى حبى الأول لأنه دايمًا كان بيكلمني في التليفون يسألني انتي فين وإن كان عندي شغل»، بهذه الكلمات أجابت قدرية داوود زوجة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق حازم إمام على سؤال الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، المذاع أول أمس على قناة «dmc»، «من وقع في حب التانى أولاً؟».

وحل الزوجين «حازم إمام وزجته» ضيوفا فى حلقة «إسعاد يونس»، لتكشف السيدة قدرية أنها تعرفت على زوجها لاعب منتخب مصر والنادى الزمالك السابق عن طريق ملجأ في المعادى «بسبب أننا كنا في حاجة لنجم شهير لحضور الحفل وبعدها تحدثنا بالتليفون أكثر من مرة ثم تقابلنا صدفة في منطقة المهندسين».

و«هو كان لسه مخلص تمرين وشكله كان غريب وبعد كده اتقابلنا كتير»، و«لما اتفقنا على أنه يكلم بابا فكلمت والدى علشان أخد معاد لحازم فقالى خليه ييجى بكرة فقلت له لا مش هينفع بكرة لأنه عنده معسكر مش هيخرج منه، ولما اتفقنا راح يقابل بابا في مكتبه».

«وقبل ما يطلع العمارة النور قطع فضل تحت العمارة لحد ما النور جه وطلع، فوالدى كلمنى وقالى دا جايلى لابس «سابو»، فكلمت حازم بعد ما قفلت مع أبويا فقالى أنه مصاب في الأنكل، وأنا من النوع اللى بيتفائل وبيتشائم، لكن ربنا ستر حتى تم الاتفاق على موعد للخطبة».

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و«والدي زملكاوي وكل عائلتنا زملكاوية لكن إحنا مش بيت متابعين خالص غير في أيام الإجازة أو مباراة الأهلى والزمالك فقط، وأول ما كلمت والدى عنه فقلته عارف حازم إمام بتاع الكرة قالى آه قلتله هو ده اللى عاوز يقابل حضرتك».

ليرد حازم إمام بأنه تحدث مع والدته الدكتورة ماجي الحلواني وأنه «معجب» بفتاة اسمها قدرية حيث استغربت اسمها «لأنه قديم» بجانب أنها تحفظت على دراستها في الجامعة الأمريكية معقبًا: و «كشت شوية لانها شايفة ان البنات في الـAUC بنات متدلعين وعايزين يخرجوا كتير وكول».