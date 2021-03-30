متغيرات "كوفيد-19".. 5 أشياء يجب معرفتها حول كيفية تطور كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتغير فيروس SARS-CoV-2 بطرق تجعله أكثر قابلية للانتقال، مما يزيد من شدة المرض الذي يسببه ويسمح له بإصابة الأشخاص الذين لديهم مناعة، تثير هذه المتغيرات القلق بين خبراء الصحة العالمية، خاصة وأن هناك علامات على أن بعض اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضدها.

فيما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها حول المتغيرات الجديدة لـ كوفيد-19 يستعرضها موقع medicalxpress .

1- يتغير الفيروس دائمًا ولكنه أحيانًا يقوم بقفزة تطورية

عندما يصيب فيروس COVID-19 شخصًا ما، فإنه يختطف الآلية البيولوجية لخلاياهم لإنشاء نسخ من نفسه، في كثير من الأحيان يتم نسخ المادة الجينية التي يحملها الفيروس بشكل غير صحيح، مما ينتج عنه ما يعرف بالطفرة، تموت معظم الفيروسات ذات الطفرات، لكن بعضها يصيب خلايا أخرى في الجسم وفي النهاية يصيب أشخاصًا آخرين.

في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي أحد هذه الأخطاء الجينية إلى تغيير مفيد للفيروس، مثل تمكينه من الوصول إلى الخلايا بسهولة أكبر، أو إنتاج المزيد من النسخ منه، أو السماح له بتجنب الاستجابة المناعية للأشخاص الذين يصيبهم.

بعد بضعة أشهر، خضع فيروس COVID-19 لتغييرات أكثر دراماتيكية لها تأثير مستمر على مسار الوباء، كانت هذه متغيرات جديدة لا تُظهر فقط تغييرًا واحدًا في البروتين الشائك، ولكن طفرات مهمة متعددة، كان أول ما تم اكتشافه هو المتغير B117 الذي تم تحديده في العينات المأخوذة في كينت، جنوب شرق إنجلترا، في ديسمبر 2020، وقد تراكمت هذه النسخة الجديدة من الفيروس 17 طفرة منفصلة في فترة زمنية قصيرة جدًا وزادت من الانتشار.

2- هذه متغيرات من SARS-CoV-2 وليست سلالات جديدة

بعد وقت قصير من اكتشاف B117 ، تم رصد نسخة أخرى من الفيروس بها طفرات متشابهة - ولكن أيضًا بعض الطفرات المميزة المهمة - وهي تنتشر في جنوب إفريقيا، ثم تم العثور على نسخة أخرى تنتشر في البرازيل، تعرف باسم B1.351 و P1 على التوالي، كلاهما لديه طفرات تسمح لهما بإعادة إصابة الأشخاص الذين يجب أن يكون لديهم مناعة بعد الإصابة السابقة أو التطعيم.

بينما وصفت بعض التقارير الإخبارية هذه الإصدارات الجديدة من فيروس COVID-19 بأنها "سلالات"، "من الأصح وصفها بأنها" متغيرات "، كما يقول الدكتور فولز، جزء من المشكلة هو أن "سلالة" الفيروس ليس لها تعريف مقبول على نطاق واسع.

عادة ما يتم تعريف المتغير، بالمقارنة، على أنه نسخة من الفيروس لها تغيير جيني يختلف عن التسلسل الأصلي عندما تم التعرف على COVID-19، ويضيف الدكتور فولز أن كلمة "سلالة" مخصصة لفيروس له خصائص مختلفة تمامًا، مثل الاختلاف الكبير في البروتينات التي يحملها أو التغييرات في سلوكه.

في الوقت الحالي، لا تزال المتغيرات التي تسبب أكبر قدر من القلق حول العالم هي في الأساس نفس الفيروس وتتسبب في نفس المرض، ولكن مع تطور SARS-CoV-2، يمكن أن يتغير في النهاية كثيرًا مقارنة بالفيروس الأصلي، فقد يتم اعتباره سلالة جديدة.

3- قد تكون حالات العدوى المزمنة والمستويات الأعلى من مناعة السكان قد مكنت الفيروس من التطور

كيف ظهرت هذه المتغيرات بالضبط لا يزال غير واضح، لكن العلماء لديهم بعض القرائن، أثناء مراقبة الأشخاص الذين يعانون من عدوى COVID-19 طويلة الأمد بشكل غير عادي - المعروفة باسم الالتهابات المزمنة - لاحظ الباحثون أن الفيروس يلتقط تغيرات متعددة داخل المرضى، بما في ذلك بعض الطفرات التي شوهدت في المتغيرات الجديدة.

كان الفيروس قادرًا على الاستمرار في التكاثر داخل أجسامهم لعدة أشهر، والتقاط الطفرات، هناك أيضًا بعض الدلائل على أن الفيروس قد يتعلم التهرب من بعض العلاجات، مثل بلازما النقاهة، حيث يتم استخراج الأجسام المضادة من دم الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 وإعطائها للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، "هذا هو نوع الموقف الذي نعرف أنه يمكن أن ينتج هذه الفيروسات شديدة التحور لأن الفيروس سيعمل على تحسين تكاثره داخل مضيف".

يضيف الدكتور فولز، أن المتغيرات مثل B117 قد تكون قد التقطت طفرات متعددة في مريض مصاب بأمراض مزمنة بهذه الطريقة ثم هربت إلى المجتمع عن طريق إصابة شخص آخر.

ما لفت انتباهه، إلى جانب اهتمام علماء الفيروسات وعلماء الأوبئة الآخرين، هو أن المتغيرات يبدو أنها التقطت بعض الطفرات نفسها في أجزاء مختلفة من العالم في نفس الوقت تقريبًا، تُظهر جميع المتغيرات طفرات متعددة في البروتين الشائك ، وهو جزيء يثبّت السطح الدهني للفيروس، يلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الفيروس على الوصول إلى الخلايا، وهو أيضًا الجزء الذي تستهدفه معظم اللقاحات.

يشرح الدكتور فولز أن زيادة مستويات المناعة في بعض البلدان قد تتسبب في حدوث هذه التغييرات بشكل مستقل في مناسبات متعددة، سوف يتسبب الانتقاء الطبيعي في أن تصبح المتغيرات التي يتم تكييفها بشكل أفضل لتفادي مناعة البشر أكثر شيوعًا.

4- لعب التسلسل دورًا حاسمًا في تتبع المتغيرات الجديدة

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية خلال جائحة COVID-19 مقارنة بالأوبئة السابقة في مستوى الفحص العلمي الذي تم تطبيقه على الفيروس بفضل التسلسل الجيني، سمح تسلسل الشفرة الوراثية الفيروسية في العينات المأخوذة من المرضى للخبراء بتتبع الفيروس أثناء انتشاره واكتشاف المتغيرات الجديدة بسرعة عند ظهورها.

لكن على الرغم من ذلك، فمن الواضح أيضًا أن الفيروس لا يزال يتحرك بشكل أسرع من قدرة السلطات على الاستجابة، تم الآن الإبلاغ عن متغير B117 في حوالي 114 دولة بينما تم اكتشاف B1.351 في 67 دولة و P1 في 36 دولة، وقد تكون جميعها أكثر انتشارًا لأن العديد من البلدان ليس لديها مراقبة صارمة وتسلسل متاح، وبسبب هذا، قد تنتشر المتغيرات المثيرة للقلق دون أن يلاحظها أحد، كما يقول الدكتور فولز.

5- يتم بالفعل تغيير اللقاحات للتعامل مع المتغيرات

نظرًا لأن بعض لقاحات COVID-19 تظهر بالفعل علامات على كونها أقل فاعلية ضد متغيرات B1.351 و P1، فقد بدأت بعض الشركات المصنعة في تطوير لقطات معززة ستمنح مناعة إضافية ضد هذه الإصدارات من الفيروس.

ولكن من المحتمل أن يتم تحديث اللقاحات باستمرار مع تطور الفيروس، هناك بالفعل بعض الحالات في بريطانيا من النوع B117 الذي يلتقط الطفرة التي يعتقد أنها كانت مسؤولة إلى حد كبير عن قدرة الفيروس على مقاومة الأجسام المضادة في P1 وB1.351. هناك متغيرات أخرى تنتشر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تحمل طفرات قد تؤدي إلى مشاكل في المستقبل عن طريق التسبب في إعادة العدوى.