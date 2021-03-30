الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار «الحامل» في رمضان.. جائز بشرط

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

على الرغم من كون صيام شهر رمضان الكريم فريضة، إلا أن القرآن الكريم حدد بعض الحالات التى يجوز فيها الإفطار والتى من بينها «الحوامل من السيدات».

ومع حرص السيدات على آداء فريضة الصوم والصلاة والتعبد في الأجواء الروحانية للشهر الكريم، تتسائل «الحوامل» عن مدى صحة إفطارهن في شهر رمضان مراعاة للحالة الصحية وفى أى حالات يجوز الإفطار.

ترصد «هن» فى سطور حكم إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان، وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بنحو:

حكم إفطار رمضان للمرأة الحامل

جاء رد دار إلإفتاء المصرية فى حكم إفطار «الحامل»، بأنه: «إذ أن المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».