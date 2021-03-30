تحدت «مو صلاح» واستغاثت بالرئيس السيسي.. 12معلومة عن لاعبة تنس الطاولة هنا جودة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فى «نداء استغاثة» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، طالبت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، «13 سنة» بحقها فى السفر إلي اولمبياد طوكيو 2021، التى تأهل لها المنتخب المصري للسيدات فردي.

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشارت خلال منشور كتبته، «أنا اسمي هنا جودة، عمري 13سنة، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة سيدات وناشئات، المصنفة رقم 1 على العالم تحت 15 سنة، والمصنفة رقم 1 في مصر في تنس الطاولة تحت 15 و17 و19 سنة والسيدات ايضا وبطلة النادي الأهلي في تنس الطاولة لجميع الأعمار».

عبرت هنا جودة عن أحلامها وطموحاتها، بالقول: «انا حلمي اللي بشتغل واسعى اليه ميدالية اوليمبية لمصر في اولمبياد 2028، واني امثل مصر تمثيل مشرف وادخل بإذن الله في اولمبياد 2024».

وتسائلت اللاعبة خلال منشورها، قائلةً،«لماذا حتى هذه اللحظة لم يقرر الإتحاد المصري لتنس الطاولة سفري إلي اولمبياد طوكيو 2021، المتأهل لها المنتخب المصري للسيدات فردي وفرق بعد دورة الألعاب الافريقية في 2019، لماذا لا أمثل الفريق المصري في الفردي والفرق وأنا رقم 1 على مصر في التصنيف المحلي للسيدات والحاصلة على آخر بطولة فردي سيدات ؟، لماذا الاصرار على عدم الافصاح النهائي عن الأسماء و عدم وجود برنامج إعداد للمتأهلين لبطولة أفريقيا وأولمبياد طوكيو».

ساعدوني أخد حقي وأوصل لحلمي

وناشدت هنا متابعيها قائلةً، «لماذا يروني صغيرة السن واني لازم انتظر واترك حلمي حتى يكون عمري اكبر سنا ؟ لماذا لا أكون أصغر لاعبة مصرية في اولمبياد طوكيو، لو انتو شايفين أن ده حقي ارجو إعاده نشر كلامي لعله يوصل للمسؤلين ويساعدوني أخد حقي واوصل لحلمي اللي محتاج إعداد سنين لا يضيع حق وراءه مُطالب».

يُقدم «هُن» فى سطور معلومات عن لاعبة تنس الطاولة هنا جودة:

- ولدت في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 13 عامًا.

- لاعبة تنس طاولة في نادي الأهلي.

- عضو في الفريق الوطني المصري لتنس الطاولة.

- حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت الـ15عامًا في تايلاند.

- بدأت رياضة تنس الطاولة في سن 4 أعوام.

- حصلت على أول ميدالية لها في بطولة الجزائر الدولية، ثم على بطولة العرب لتنس الطاولة، وهي في سن التاسعة.

- حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018.

- اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لتمثيل مصر وأفريقيا في معسكر الأمل العالمي، تحت سن الـ12عامًا، وضمت فرقتها لاعبًا من كل من اليونان والمكسيك والمالديف.

- تعبتر هنا أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف العالمي، حيث تصدرت التصنيف لشهري يناير وفبراير، وأخيرا مارس.

وسبق أن تحدت هنا جودة، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر حسابها على فيس بوك، ودعته لخوض مباراة أمامها ليستعرض كل منهما مهاراته، إذ قالت: «تحدي الأبطال، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح، لو لعبت معايا ماتش يا ترى مين هيكسب، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية».

- تصدرت تصنيف الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحت 15 و17 و19 سنة والسيدات.

- تحلم بالحصول على ميدالية اوليمبية لمصر والمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة».