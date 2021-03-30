الامارات | الشرطة الإيطالية تصادر 60 مليون كمامة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية تصادر 60 مليون كمامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء أنها قامت بمصادرة نحو 60 مليون من كمامة طبية ذات قدرة منخفضة للغاية على التنقية .

وقالت الشرطة في مدينة جوريتسيا إن الكمامات قدرتها على التنقية أقل عشرة مرات من المطلوب، مما يجعل استخدامها يمثل خطورة على أفراد الطواقم الطبية.

وجرى مصادرة الكمامات في أنحاء البلاد ضمن جهود للحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بجائحة كورونا.

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