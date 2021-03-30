بخطوات بسيطة.. هكذا تجهيزين الزيتون المخلل قبل حلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد ربات البيوت على تجهيز الأطعمة والأكلات، استقبالا بحلول شهر رمضان الذي يوافق فلكيا 13 إبريل المقبل، وتعد المخللات من المقبلات التي يتم تناولها بصورة كبيرة على مائد الإفطار.

لذا نذكر لك طريقة لتجهيز المخللات قبل حلول شهر رمضان، ومن بينها" الزيتون المخلل"، وفق لما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يذاع على شاشة"سي بي سي".

المقادير:

- كيلو زيتون.

- ورق لورا.

- عصير ليمون.

- كوب ملح.

- ملعقة كبيرة سكر.

- فلفل حار.

- فلفل أسود حبوب.

- جزر مبشور.

- قشر الليمون.

- زيت للوجه.

طريقة التحضير:

- يجب معرفة أن مقادير هذه الوصفة خاصة بكيلو زيتون، ويجب زيادة المقادير مع زيادة كمية الزيتون.

- قبل البدء في التحضير، احرصي على غسل الزيتون جيدا، ثم شقيه باستخدام السكينة.

- أحضري وعاء وضعي به الماء، ثم اعصري نصف ليمونة، تجنبا لاسمرار الزيتون، وضعي به الزيتون، وانقعيه لمدة يومين.

- يمكنك تغيير مياه الزيتون، من مرة- 3 مرات في اليوم بنفس الطريقة السابقة.

- أحضري برطمان زجاجي، وضعي به كوب ملح، وكوبا عصير ليمون، كوب ماء، وقلبيهم جيدا.

- بعد ذلك، قومي بتصفية الزيتون جيدا، وضيفي عليه ورق اللورا، وفلفل أسود حبوب.

- قطعي الفلفل الحار حسب الرغبة، وضعي جزرة مبشورة عليها، مع الاستمرار بالتقليب.

- ثم ضعي هذا الخليط السابق في البرطمان، ثم ضيفي عليه قشر الليمون حيث يساعد في منع تكون العفن، وزيت على الوجه.

- تجنبي امتلاء البرطمان بالكامل، لأنه سيبدأ في الفوران والزيادة مع مرور الوقت.

- يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من السكر، حيث أنه يعمل كمادة حافظة للمخللات، ويجعلها مقرمشة دائما.

- ثم أغلقي البرطمان جيدا، وقومي باهتزازه من حين لآخر، حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

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