8 آثار جانبية خطيرة يسببها تناول الجبن يوميا.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الجبن من منتجات الألبان المحببة لدى الكثيرين، إذ يحرص العديد على تناولها على مائدة الإفطار يوميا، ولكن على الجانب الآخر يؤدي الإفراط في استهلاكها إلى العديد من المشاكل والمضاعفات الصحية لجسم الإنسان.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم العديد من الآثار الجانبية التي تعود على الجسم عند تناول الجبن يوميا وفق ما جاء في موقع "thelist".

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

ترتبط الدهون المشبعة الموجودة في الجبن بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والعديد من الحالات الصحية الأخرى.

لذا إذا كنت ستتناول الجبن كل يوم، فمن المحتمل جدًا أنك تستهلك الكثير من الدهون المشبعة أكثر مما هو موصى به، مما يعرض نفسك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

- رفع مستويات الكوليسترول:

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية خطيرة، لذا تعد الجبن من الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى الكوليسترول في الجسم، كما

ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات بما في ذلك الذبحة الصدرية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، وأمراض الدورة الدموية الأخرى.

- زيادة الشعور بالصداع:

تحتوي الجبن على نسبة عالية من الصوديوم، لذلك استهلاك الكثير منها يوميا يتسبب في الشعور بالصداع.

- قد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي:

بسبب احتواء الجبن على كمية من اللاكتوز، ووفقًا لمكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب ، هناك ما يقرب من 65 % من الأشخاص لديهم قدرة منخفضة على هضم اللاكتوز بعد الرضاعة، لذلك إذ كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فأنك قد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي وصعوبة في هضم الجبن.

- زيادة الوزن:

قد يؤدي تناول الكثير من الجبن إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، حيث تحصل على حوالي 100 سعرة حراري لكل قطعة من الجبن.

- الإصابة بسرطان البروستاتا:

يمكن للجبن أن تحفز إفراز الأنسولين و IGF-1"، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجراها قسم علوم الصحة العامة في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل بواشنطن أن هناك "ارتباطًا بين الأنظمة الغذائية الغنية بالكالسيوم وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا".

- تؤثر على هرموناتك:

الهرمونات الموجودة في الجبن تتكون من الأندروجينات مثل "التستوستيرون"، وهرمونات النمو بما في ذلك عامل النمو الشبيه بالأنسولين "IGF-1"، ومنتجات الألبان تعمل على مستويات متنوعة لتعطيل التوازن الهرموني.

- الإصابة بالالتهابات:

يوضح تيري فيركلاف أخصائي التغذية، أن الدهون المشبعة في الجبن تميل إلى منع امتصاص الجسم للأحماض الدهنية الأساسية، وهذه الدهون الأساسية ضرورية، حيث أنها تعمل كمضادة للالتهابات.

لذا فإن تناول الكثير من الجبن قد يزيد الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، مما يجعل حالات الالتهاب الموجودة مثل: التهاب المفاصل أسوأ، ما يزيد من الإصابة بهشاشة العظام.