نصائح ضرورية للعناية بالبشرة في الصيف من الخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - تحتاج البشرة خلال الصيف الى عناية خاصة، فارتفاع الحرارة والتلوث يلحقان أضراراً جسيمة بالجلد. فبشرتك لا تكون عرضة للتصبغ والبقع الداكنة فقط، بل يمكن لأشعة الشمس أيضاً أن تسبب الشيخوخة المبكرة للبشرة، وتلف الخلايا الجلد، والبهتان. انطلاقاً من ذلك، نعرفك في هذا المقال، الى نصائح ضرورية للعناية بالبشرة في الصيف وحمايتها من العوامل القاسية وفقاً للخبراء، لتبقى مشرقة ومتوهجة خلال الأجواء الحارة.



1- ترطيب البشرة

ضرورة ترطيب البشرة في الصيف



الخطوة الأهم في روتين العناية بالبشرة الصيفي، هو ترطيب البشرة والجسم بشكل كاف، للحفاظ على بشرة ندية وصحية من الداخل والخارج، وذلك من خلال استخدام مرطب فعال للبشرة، وشرب الكثير من الماء، أي ما لا يقل عن سبعة الى ثمانية أكواب من الماء يومياً. إضافة الى ذلك، يجب اختيار غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك، ويفضل أن يكون خالياً من الزيوت للبشرة الدهنية، ومرطباً لطيفاً للبشرة الجافة. واحرصي على تنظيف وجهك مرتين يومياً، في الصباح والمساء.

تابعي المزيد: حمض الماندليك يحارب حب الشباب ويسمى بطل لماذا؟



2- الواقي الشمسي

استخدام الواقي الشمسي إلزامي في الصيف



أفضل حل لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وفقاً للخبراء، هو استخدام الواقي الشمسي يومياً، ومرات عدة في اليوم إذا كنت معرضة لأشعة الشمس بكثافة. ضعي الواقي الشمس قبل ربع ساعة من خروجك من المنزل. كما أن النظام الغذائي يلعب دوراً كبيراً في حماية بشرتك من الأضرار البيئة في الصيف، خصوصاً إذا كان غنياً بالفواكه كالبطيخ والمانغا والتوت والليتشي... فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومغذيات ومضادات أكسدة أساسية لحماية البشرة والحفاظ عل الرطوبة داخل حاجز الجلد.

تابعي المزيد: فوائد الرمان في محاربة الشيخوخة



3- حد أدنى من المكياج

تجنبي تطبيق الكثير من المكياج



ينصحك الخبراء باستخدام أقل قدر ممكن من المكياج، خصوصاً خلال الصيف، فعندما يكون الطقس حاراً ورطباً، قد يؤدي استعمال مستحضرات المكياج بشكل مفرط الى زيادة فرص ظهور حب الشباب والبثور. ولا تنسي ارتداء النظارات الشمسية والاحتفاظ بمنشفة نظيفة من الألياف الدقيقة في حقيبتك، لمسح العرق عن بشرتك وتجنب الطفح الجلدي

تابعي المزيد: العلاج بالضوء الأحمر تقنية ثورية في مجال العناية بالبشرة.. إليك الدليل الكامل