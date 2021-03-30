تسريحات الثمانينات والتسعينات.. اعتمديها بأسلوب متجدّد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - اكتسبت تسريحات الشعر شهرة واسعة في الثمانينات والتسعينات في صفوف المشاهير والنجمات. وها هي تعود هذا الموسم بقوة وبثوب جديد، مع إدخال عليها المزيد من اللمسات العصرية. وعلى سبيل المثال، كان الأمر يتعلق بتسريحات الشعر مع الكثير من التجعيد والغرَّة في حقبة الثمانينيات، وبعدها أصبحت فترة التسعينيات أكثر تناغمًا. كوني رائدة في مجال الموضة، واكشتفي مع "الخليج 365.نت"، أجمل تسريحات الشعر في الثمانينيات والتسعينيات التي يمكنك اعتمادها اليوم، وإثارة إعجاب الآخرين من حولك.



تسريحات الثمانينات والتسعينات بأسلوب عصري متجدد

أجمل موديلات تسريحات الثمانينات والتسعينات بأسلوب عصري متجدد

تألّقي بأجمل تسريحات الشعر المستوحاة من حقبة الثمانينات والتسعينات، بأسلوب حيوي ولافت، سواء كنت تتمتعين بشعر طويل أو متوسط وحتى قصير.

تسريحة الأفرو

تسريحة شعر الأفرو تُناسب الشعر المجعّد

لاقت تسريحة الأفرو رواجًا كبيرًا في الثمانينات والتسعينات؛ حيث اعتمدتها الكثيرات من النجمات، وهي تسريحة شعر مجعدة تعود أصلها إلى أفريقيا، ويتم تسريح الشعر بشكل كروي حول الرأس، ومن هنا عليك أن تكوني ملمة ببعض الحيل البسيطة عند عمل تسريحة الأفرو حتى تشعري دائماً بالتجديد.



تسريحة الرفعة النصفية

تسريحة الرفعة النصفية لإطلالة نابضة بالشباب

تم اعتماد تسريحة الرفعة النصفية من قبل الكثير من النجمات في اطلالاتهنَّ اليومية ومناسباتهنَّ، وتُعتبر من الصيحات التي ما زالت رائجة جدًا في وقتنا الحالي؛ كونها تسريحة سريعة وعفوية وفي الوقت نفسه تضفي جمالًا ملفتًا على اختياراتك اليومية، سواء مع الخصل الكيرلي أو المنسدلة والطويلة على الظهر، كما باستطاعتك ايضًا تزيينها بسكارف ناعم، لاضفاء المزيد من الجاذبية والأنوثة على إطلالتك.



تسريحة البيكسي

تسريحة البيكسي لإطلالة عصرية لافتة

تُعد تسريحة البيكسي واحدة من تسريحات الشعر التي حافظت على شعبيتها وتطورت إلى أساليب لا تُحصى من الخيارات بتصفيفها، وما زالت رائجة جدًا بين المشاهير. فهي تسريحة ناعمة وسريعة جدًا ويمكنك تنفيذها على حسب طول شعرك وكثافته، والمناسبة لشكل وجهك والتي ستعمل على توضيح ملامحه بشكل أكثر جمالًا وتميُزًا.

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تسريحة الكعكة الامامية

تسريحة الكعكة الامامية لإطلالة ساحرة ولافتة

تميّزت أحد اتجاهات تسريحات الشعر الشائعة في الثمانينيات والتسعينيات بتسريحة الكعكة الفوضوية، التي تميزت بسهولة تطبيقها بأسلوب ملفت وعصري جدًا، إضافة على ذلك، لديك خيارات متنوّعة لتتألَّقي بها. فيمكنك أن تصففي الكعكة في منتصف الرأس، أو على مستوى الرقبة، ويمكنك أن تزيينها ببعض اكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذّابة أكثر.



تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر لاقت رواجًا كبيرًا في صفوف مغنيات الراب

من لا يتذكر تسريحة الضفائر، التي اعتمدتها أفضل مغنيات الراب الإناث في ذلك الوقت، بما في ذلك فوكسي براون، وليل كيم، وميسي إليوت. وتعدّ من تسريحات الشعر التي تضيف المزيد من الجمال والجاذبية للمرأة، ولا تزال تتربعّ على قائمة لائحة صيحات موضة الشعر، وتُشكِّل عنوانًا جذّابًا لإطلالتك.



تسريحة الشعر الكيرلي

تسريحة الشعر الكيرلي كانت ولا تزال تحتّل الصدراة في موضة الشعر

تسريحة الشعر الكريلي، اشتهرت في الثمانينيات والتسعينيات، وما زالت الأكثر انتشارًا في اتجاهات موضة الشعر لوقتنا الحالي؛ حيث تضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة كما تمنح شعرك الكثافة والشكل الجذاب، ومناسبة لمختلف قصّات وطول الشعر.

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تسريحة الشينيون

تسريحة الشينيون لإطلالة كلاسيكة بأسلوب عصري

تُعتبر تسريحة الشينيون من أفخم التسريحات على الإطلاق وأكثرها إنتشارًا في الثمانينيات والتسعينيات، وهي من التسريحات الكلاسيكية الساحرة، ويمكنك التفنُّن في أشكالها وطرق تنفيذها لتمنحي إطلالتك جمالًا ونعومة.



تسريحة الشعر الطويل العفوية

تسريحة الشعر الطويل العفوية لإطلالة نابضة بالحيوية

لطالما كانت هذه التسريحة خيارًا دائمًا للعديد من النجمات العالميات، ولا تزال حتى الآن على قائمة أحدث صيحات موضة الشعر، وتُشكّل العنوان الأبرز. وتتميّز بأسلوبها الُمتنوِّع مما يجعل منها الخيار الأمثل لمختلف أشكال الوجوه.



تسريحات الشعر المزينة بالإكسسوارات

زيّني تسريحة شعرك باكسسوارات شعر لافتة

كانت إكسسوارات الشعر الصيحة الأبرز في الثمانينيات والتسعينيات، من عصبة الرأس، إلى بكلات الشعر، مرورًا بالدبابيس ووصولًا إلى الزهور وغيرها.

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