أبرز إطلالات روان بن حسين في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - تعتمد عارضة الأزياء الكويتية والمدونة الناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، روان بن حسين، أسلوباً أنيقاً وباهراً لأزيائها في مختلف المشاوير، ومن أحدث صورها المنشورة على انستغرام نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لأزياء مناسبة لموضة 2021.



روان بن حسين بإطلالة عملية بالبليزر الأسود

روان بن حسين بالبليزر الاسود- الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



تحتار الكثيرات من الفتيات عند اختيار لوك عملي ناعم وأنيق بقطع حيادية الألوان، لذا يمكنكن اتباع أسلوب روان بن حسين بظهورها بلوك عملي ناعم مناسب لجميع الفتيات، حيث ارتدَتْ بنطلون الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء بقَصَّة منسدلة مع البليزر الأسود، وأكملت اللوك بحذاء بكعب أزرق ونظارة شمسية، ومن الناحية الجمالية لجأت إلى تسريحة الشعر المموج والمرفوعة من المنتصف، مع مكياج مرتكز على درجات اللون البني.

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تنسيق بنطلون الجلد بأسلوب روان بن حسين

تنسيق بنطلون الجلد بأسلوب روان بن حسين -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



بنطلون الجلد يُعَدُّ من أبرز صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وهو من الخيارات المثالية للأنثى؛ حيث يُبْرِزُهَا بإطلالة أنيقة وفاخرة، ومن أبرز التنسيقات أطلت روان بن حسين ببنطلون الجلد الأسود مع قميص وبليزر بكاروهات اللونين الأسود والأحمر، لتمنح إطلالتها لمسة كلاسيكية ناعمة، وفي إطلالة خريفية كاجوال ظهرت ببنطلون الجلد البني مع بلوزة بنية مطبعة بدرجة فاتحة من البني ومعطف باللون البيج مصمم بقَصَّة عملية بسيطة تناسب الشابات في مختلف إطلالاتهن، وزينت مظهرها بحقيبة صغيرة باللون البني.

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إطلالات خريفية بدرجات اللون البني

إطلالات خريفية بدرجات اللون البني -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



إن كنتِ من مُحِبَّات اتباع خطوط الموضة لكل موسم، فلا بد من وجود أكثر من قطعة تحمل اللون البني في خزانتك هذا الخريف لتواكب صيحة هذا الفصل، ومن وحي روان بن حسين نلهمك إطلالتها ببنطلون بني واسع مع بلوزة ضيقة بقَصَّة محتشمة مصممة باللون الأبيض مع خطوط مموجة بدرجات اللون البني، ولزي بسيط ومريح ارتدَتْ بنطلوناً واسعاً بنياً مع بلوزة ومعطف باللون البني الداكن، وأكملتهما بأقراط تحمل أحجاراً صفراء بسيطة للوك حيوي.

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الفساتين المطبعة من روان بن حسين

الفساتين المطبعة -الصورة من حسابها الرسمي على انستغرام



لاقت الفساتين المطبعة رواجاً باهراً في عام 2021، لذا نسقت روان بن حسين فستاناً برتقالياً ميدي مطبعاً بالزهور السوداء، مع بوت من الجلد الأسود وحقيبة سوداء صغيرة، وفي لوك أكثر مرحاً وأنثوية تألقت بفستان زهري قصير مطبع باللون الأحمر ومصمم بقصة ناعمة مع أكمام طويلة، ولزي مميز في المناسبات البسيطة اختارت فستاناً أسود طويلاً مطبعاً بزهور اللون الأحمر مع حزام من الساتان الأسود.

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