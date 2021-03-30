كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - أسر حجر الروبي ذو اللون الأحمر الناري قلوب الكثيرين لآلاف السنين، ومن المعروف أنه من بين أثمن الأحجار الكريمة في العالم، فإن كنتِ ممن يفضلنه فيمكنك اختيار أبرز تصاميم الأساور من الماركات العالمية، لتعتمدنه في إطلالاتكن القادمة.

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تصاميم أساور فاخرة مرصعة بحجر الروبي من الماركات العالمية

ديفاز دريم سوار من بولغاري Bvlgari

ديفاز دريم سوار من بولغاري Bvlgari





يضفي سوار الذهب ديفاز دريم من بولغاري Bvlgari المستوحى من الأناقة الأنثوية والجاذبية الساحرة للمدينة الخالدة روحاً رومانية تمنحك سحراً وجمالاً، ويتميّز السوار بجوهره الأنثوي الأنيق، ويتألق بالذهب الوردي عيار 18 قيراطاً المزين برخام الكاراكلا وبالمنحنيات الجذابة لفسيفسائها المروحي الشكل، ليعكس جوهر الجال الإيطالي، ويُرَصَّع بحجر الروبي الأحمر.



سوار فولي دي بريه من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

سوار فولي دي بريه من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels





احتفالاً بجمال الأزهار البرية، أطلقت دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels تصاميم مجموعة المجوهرات الراقية فولي دي بريه، التي تتسم بحيويتها وأناقتها، ولتعتمدي حجر الروبي في مظهرك فقد اخترنا لك سواراً من الذهب الأبيض والوردي مزيناً بالأحجار الكريمة المستديرة والإجاصية على شكل زهور ناعمة الشكل، لتسعى هذه القطع إلى صياغة تنوع الطبيعة وانسجامها، وأُكمل التصميم بحبات الألماس الناعمة.



سوار الحب الأبدي من لازوردي Lazurde

سوار الحب الأبدي من لازوردي Lazurde





لأناقة يومية ناعمة، اخترنا لك سوار الياقوت من لازوردي Lazurde، الذي يحمل اسم «الحب الأبدي»، ويُصَمَّم بالذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مع الألماس والياقوت؛ ليعبّر عن الحب الذي يغمر قلبك مع هذه القطعة المشغولة بإبهار من الياقوت والألماس، لتفوز بقلبك حتماً.

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إسورة من مجموعة بيروت من علامة داماس Damas

إسورة من مجموعة بيروت من علامة داماس Damas





العقيق من الأحجار التي تجذب من ينظر إليها، وتنقله إلى عالم من الجمال والروعة، لذا صُمِّمَ هذا السوار من داماس Damas من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ورُصِّعَ بالألماس والعقيق، وتميّزت مجموعة بيروت بإطاراتها المنحوتة بحرفية عالية تعكس بامتياز الهندسة المعمارية لمدينة بيروت.



سوار سيربنتي فايبر من بولغاري Bvlgari

سوار سيربنتي فايبر من بولغاري Bvlgari





صُمِّمَ سوار سيربنتي فايبر من بولغاري Bvlgari استيحاءً من الحركة اللولبية للثعبان، لذا يلتف السوار حول المعصم بجاذبية تجمع جمال الحراشف النفيسة مع انسيابية الثعبان، وزُين التصميم بالذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مع أجزاء من حجر الروبي.

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