مصممة العبايات السعودية حنان التركي: شغفي بالرسم جعلني مصممة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - شابةٌ سعودية، شغوفة بالرسم والآثار التاريخية في بلادها. تمكَّنت في مرحلةٍ متقدمة من تحويل شغفها هذا إلى أفكارٍ متميّزة في تصاميم الأزياء التي تبدعها، وتحرص فيها على أن تناسب المجتمع السعودي. تركز في عملها على تصميم العبايات النسائية، والفروات الرجالية، إضافة إلى قطع أخرى يكثر الطلب عليها من الجنسين.



بعد تحقيقها نجاحاتٍ كبيرة في عالم التصميم، وضعت أمامها هدفاً جديداً، تسعى لتحقيقه حالياً بإطلاق خطٍّ جديد للأثاث وإكسسوارات المنزل باستخدام الرسم التاريخي. المصممة حنان التركي، التقتها "الخليج 365"، فتحدثت عن مسيرتها في عالم التصميم، مقدمةً نصائح للسيدات عند اقتناء العباية وكيفية المحافظة عليها.

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عباية العقال الخليجي من حنان التركي



بدايةً، حدِّثينا عن نفسكِ، مَن حنان التركي؟

شابةٌ سعودية، وابنة خبير آثارٍ عظيم وسيدة فاضلة. تخصَّصت في "علم الحيوان" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل. من هواياتي تصميم العبايات، والرسم، خاصةً رسم الآثار السعودية، منطلقةً في ذلك من حبي للمباني الأثرية نتيجة قراءتي كتب والدي في هذا المجال منذ الصغر.



كيف جاءت بدايتكِ في مجال التصميم، ولماذا اخترتِ العبايات تحديداً؟

دخلت المجال بالصدفة نتيجة خطأ حدث في موديل إحدى العباءات، حيث جازفت برسم قصة تعبيرية على العباية، لأتفاجأ بردة الفعل الإيجابية على هذه الخطوة، ما شجعني على الإكمال في هذا التخصص والاحتراف فيه أيضاً، واخترت العبايات تحديداً لأنها الزي الوطني في السعودية.



كيف اكتسبتِ مهارة التصميم؟

اعتمدت على تغذية شغفي بالرسم، والاطلاع، والتعلم والتدرب، ومع توالي التجارب اكتسبت مهارة التصميم، وكيفية ربط الأفكار بالرسم على الأقمشة بطريقة خارجة عن المألوف.

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عباية الحكايات العالمية مستوحاة من أفلام الكارتون



ما العوائق والتحديات التي واجهتكِ خلال مسيرتكِ العملية؟

الحمد لله، وجدت دعماً كبيراً من جميع أفراد مجتمعي، لذا لم أواجه عوائق كثيرة. حالياً المصممات الجديدات يواجهن مشكلةً في قلة الأقمشة المتنوعة في أسواقنا، لذا يتَّجهن للخارج.



ما الخط أو النمط الذي تعتمدينه في التصميم؟

أحرص دائماً على تجديد أنماطي في الرسم والتصميم، لكن أبرز ما يميِّز "ach" الخطوط العربية، فهي موروث أصيل وثقافة عريقة، إلى جانب الاستفادة من الفن الأثري السعودي، والنقوش والفنون المحلية، مثل الفن العسيري، إذ كنت أول مصممةٍ تُدخِل "القط العسيري" بألوانه الكاملة إلى العبايات.

ما فلسفتكِ في تصميم العبايات؟

كُن أنت النسخة الأولى من الإصدار ولا تُقلِّد ولا تكرِّر أو تتكرَّر.



في رأيكِ، ما الموضة التي لا تموت أبداً في العبايات؟

ذائقة العباية بالشكل البسيط، هي المترسخة في أذهاننا، مع القماش الأسود بمقاسٍ واسع ولمعة.

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عباية ثوب النشل من تصميم حنان التركي



كيف انعكس تأثير جائحة كورونا على تصاميمكِ؟

لكل حدث وجهان. استفدت من كورونا بشكلٍ كبير بتركيزي على "ach"، حيث أطلقت خط إنتاج مجموعة "حكايات عالمية"، التي استوحيتها من مسلسل كرتوني، وربطتها برسومات وتصاميم عدة، والحمد لله، جاءت المجموعة من أجمل وأقوى خطوط الإنتاج في السوق، كما أطلقت أول عطر "اتش"، بالتعاون مع شركة المرشود في الكويت، إضافة إلى خطٍّ رجالي من "ach"، يشمل الجاكيتات المرسومة والفروات، وجميع التصاميم لاقت إقبالاً كبيراً جداً.



حدِّثينا عن تصاميمكِ التي استوحيتها من المناطق السعودية؟

بدأت لدي فكرة التصاميم المستوحاة من الآثار السعودية بعد التعاون مع موسم الدرعية، وتحقيق نجاحٍ كبير، وواصلت المشوار بالتعاون مع موسم الأحساء، وموسم الشرقية، وآثار العلا "شتاء طنطورة".



ما أهم القصَّات والألوان التي تتميز بها مجموعتكِ الجديدة؟

منذ دخولي المجال وأنا أتميَّز بقصَّات معينة لا أستبدلها، حيث تتفرَّد عبايات "ach" بكونها لوحةً فنية تُرتدى ولا تُقتنى فقط، كما يمكن إعادة تدويرها على شكل لوحة فنية من قِبلنا.

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عباية مستوحاة من الأساطير البابلية



بماذا تتميز عباياتك المزيَّنة بالخط العربي؟

هذه المجموعة من أكثر العبايات المطلوبة، ولله الحمد، إذ تمنح المرأة بصمةً فنية مميزة وأناقةً لا مثيل لها.



ما نصيحتكِ للمرأة لتحظى بإطلالةٍ أنيقة بالعباية؟

العباية بمنزلة الهوية لمَن ترتديها، لذا أظهري هويتك المتفردة.



ما أفضل طريقة للمحافظة على العباية؟

الغسيل الجاف "dry clean".



ما الأمور التي يجب على الفتاة التركيز عليها عند اختيار العباية؟

القصَّة، والقماش المناسب لشكل الجسم.

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عباية الحكايات العالمية مستوحاة من أفلام الكارتون



ما رأيكِ في المصممات السعوديات؟

كلي فخر بوجود شريحة كبيرة من المصممات السعوديات الناجحات جداً، وبروح المنافسة الشريفة بينهن جميعاً.



ماذا تقولين لمَن تفكر ببدء مشروعها الخاص؟

تميزي بإظهار نسخة من موهبتكِ، أو شغفكِ دون ترددٍ، فعلى قدر سعيكِ تتحقق الأحلام.



أين ترين السعودية بين البلدان العربية على قائمة الموضة؟

بعد إطلاق "رؤية ٢٠٣٠" ظهرت ثقافة العباية المرتبطة بالتاريخ الأثري للسعودية بشكلٍ بارز في كافة الميادين، وبطريقة عصرية ومتفردة، لذا أرى السعودية في مقدمة الدول العربية في الموضة



ما مشروعاتكِ المستقبلية؟

بفضل الله بدأت في توسيع علامتي "ach" بافتتاح خط رجالي وآخر للعطور، وأعمل حالياً على خط للأثاث وإكسسوارات المنزل متسلحةً بشغفي بالرسم والتصميم.

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