كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 12:35 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد الخواتم المرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، إذ تمنحهن قدراً من الجاذبية والأناقة، وتعطيهن لمسة أنثوية ناعمة.

أصبحت الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة من قطع المجوهرات المفضلة لدى معظم السيدات، على عكس البعض الآخر الذي يفضل الخواتم المرصعة باللؤلؤ والألماس وغيرها.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» عدة موديلات من خواتم ربيع 2021 مرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

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خواتم ربيع 2021 مرصعة بأثمن الأحجار الكريمة

خاتم من ديور Dior

خاتم من ديور Dior

إذا كنت ترغبين في تصميم أنيق بين موديلات الخواتم المرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من ديور Dior ، لخاتم صغير من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، والألماس، ومرصعاً بحجر الجمشت، إذ جاء مصمماً على شكل باقة من الزهور الخالدة.

وما يزيد من تصميم هذا الخاتم أناقة وحيوية، أنه يسهل تنظيفه وتلميعه بقطعة قماش ناعمة، ويمكنك ارتداؤه بمفرده أو تنسيقه مع غيره من قطع المجوهرات الراقية، ليضفي على إطلالتك فخامة.

خاتم من كارتييه Cartier

خاتم من كارتييه Cartier

إذا كنت ترغبين في ارتداء تصميم أكثر فخامة من الخواتم المرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، لإطلالة مسائية فخمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب من ماركة كارتييه Cartier ، لخاتم من مجموعة «كلاش دو كارتييه»، مصنوع من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، ومرصعاً بحجر الأمازونيت.

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خاتم من شانيل Chanel

خاتم من شانيل Chanel

إذا كنت تبحثين عن تصميم أكثر غرابة وتميزاً بين موديلات الخواتم المرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من شانيل Chanel شانيل، وهو خاتم الأسد، إذ جاء مصنعاً من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، ومرصعاً بحجر اللازورد الأزرق، والألماس.

خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co

خاتم من تيفاني أند كو Tiffany & Co

لإطلالة رومانسية هادئة في ربيع 2021، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من تيفاني أند كو Tiffany & Co ، لخاتم من مجموعة Paloma's Studio، ذات التصميم الهادئ والجريء، الذي يتميز بقطع الجمشت المخصص بإطار سداسي من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، ويمكنك تنسيق هذا الخاتم مع قطع أخرى من المجوهرات من نفس التصميم، لتظهري بشكل أنيق وجذاب.

خاتم من بولغاري Bvlgari

خاتم من بولغاري Bvlgari

إذا كنت تودين حضور سهرة مسائية في ربيع 2021، وتبحثين عن تصميم أكثر أناقة وحيوية بين موديلات الخواتم المرصعة بأثمن الأحجار الكريمة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من بولغاري Bvlgari، لخاتم سيربنتي من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطاً)، ومرصعاً بعيون من الياقوت الأزرق، وأحجار الملكيت الأخضر، والألماس المرصوف.

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