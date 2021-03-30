طبيبة تنصح بتناول المانجو: فوائدها من غير عدد

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب فصل الصيف وظهور فاكهة المانجو التي يقبل على تناولها الكثيرون نظرًا لمذاقها الشهي، إلا أنها أيضًا تحتوي على بعض الفوائد الصحية الأخرى التي تمد بها الجسم، نظرًا لكمية العناصر الغذائية الصحية التي تحتوي عليها.

وتحتوي المانجو على الكثير من فيتامين سي، بروفيتامين أ، والعناصر النزرة، بما في ذلك البوتاسيوم، والألياف، لذلك يعتبر تناولها ذو تأثير جيد على البكتيريا الدقيقة في الجهاز الهضمي، وهي تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي من الشيخوخة، بحسب ما ذكرته «سبوتينك»، عن طبيبة أمراض الجهاز الهضمي الروسية نوريا ديانوفا.

وتابعت الطبيبة الروسية أن المانجو لها فوائد أخر فهي مصدر أساسي لفيتامين C وبروفيتامين أ، وأيضًا الكاروتينات، وفيتامينات المجموعة ب، كلها موجودة تقريبًا بكمية قليلة.

وأوضحت «ديانوفا» أن المانجو مصدر للبوتاسيوم، وهي مفيدة أيضًا للوقاية من بعض الأمراض منها الوذمة، وأمراض نظام القلب والأوعية الدموية، ولأنها تحتوي على ألياف فهي أيضًا تعمل على الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وحتى السرطان.

أشارت «ديانوفا» إلى إن خاصية المانجو المضادة للسرطان ترجع إلى وجود مضادات الأكسدة في التركيبة.

واختتمت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي فوائدها عن فاكهة المانجو بـ«أي فاكهة ذات لون زاهي تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين أ، وهذه الفيتامينات، التي تعتبر من مضادات الأكسدة، تحمينا من الشيخوخة المبكرة وتصلب الشرايين وتجعلنا أصغر سنا وتجدد البشرة».

المانجو تخلص من التجاعيد

وكانت دراسة حديثة كشفت عن فائدة من فاكهة المانجو وهي قدرتها على التخلص من التجاعيد، ووجدت الدراسة أن تلك العادة ستكون فعالة بشكل خاص مع السيدات.

وكشف علماء من جامعة كاليفورنيا عن أن تناول المانجو الحلوة وليس الحادقة بشكل خاص، تخلص السيدات من التجاعيد، وتساعدهن، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن التناول المنتظم للمانجو العسلي ذات اللون الذهبي، وسيلة لا تقدر بثمن للوقاية من التغيرات المرتبطة بالعمر لدى النساء.