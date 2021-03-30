حالتها خطيرة.. 6 شهور لتستعيد «إسراء» وجهها بعد تشويهه على يد زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الغضب والتعاطف الواسعين شهدتهما موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد انتشار صور لزوجة قاصر تدعى إسراء عماد، إثر تعرضها لقسوة وعنف زوجها الشديدين، بعدما شرع في قتلها والتخلص منها بتحريض من والدته، لكن العناية الإلهية كتبت لها قدرا من جديد.

تفاصيل الاعتداء على الزوجة

زواج بالإجبار خضعت له «إسراء»، بفعل والدها لتتزوج ابن زوجته التي تزوجها على والدتها، في منطقة أبو سليمان بالإسكندرية، وما إن حملت صاحبة الـ17 عاما في طفلها «مالك»، حتى بدأت الخلافات تدب بين الزوجة وحماتها زوجة أبيها، وبشكل خاص بعدما طلقها والدها، لتشعل نيران الانتقام بصدرها.

وكشفة عمة الضحية «إسراء»، خلال تصريحات مسبقة لـ«هن»، تفاصيل الاعتداء على ابنة شقيقها، قائلة: «جوزها نزل من البيت، وحط إيده على بوقها، ومن ثم انهال عليها ضربًا بيده وكان ينظر أمامه وخلفه أن يكون شخص يشاهده ثم أخرج من جيبه مطواة وقام بطعنها عدة طعنات في وجهها وذراعيها ورقبتها وأسفل الصدر ما أحدث دخول هواء وتجمعات دموية في أماكن متفرقة من جسدها».

وتابعت: «في هذه اللحظات نزل شقيقه تيتو من الشقة وقال لشقيقه اديها غزة موت هي لازم تموت فقال له ميدو هي كدا كدا ميتة وخرجت والدتهما من شرفة المنزل وطلبت منه أن يقتلها ويقوم برميها في أي مكان بعيد عن منزلها».

تشوه وجه «إسراء»

وتعرضت الزوجة القاصر لتشوهات بالغة في وجهها، حيث فقدت ملامحه، إثر الطعنات المتعددة التي تلقتها على يد زوجها بسلاحهه الأبيض، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى.

كيفية استعادة الزوجة لوجهها

وفي السياق ذاته، كشف حسام رزق، خبير التجميل، خلال حديثه لـ«هن»، عن خطوات استعادة الضحية لملامح وجهها كاملة من جديد.

ويقول خبير التجميل، إن وجه «إسراء» سيحتاج إلى إصلاح تجميلي في البداية، ومن ثم العمل على تجميله بالليزر وغيره من التقنيات الأخرى، موضحا أنه سيستغرق ما يقرب من 6 أشهر.

وتابع «رزق»، قائلا: «لازم يتعمل لها إصلاح تجميلي الأول، لأن حالتها صعبة وخطيرة، وبعدين يتم البدء في العمل على تجميل وجهها من جديد والعمليات مش هتقل عن 6 شهور عشان وشها يرجع لطبيعته».