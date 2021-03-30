ماذا فعلت زوجة حازم إمام حينما «قبلته» إحدى المعجبات؟.. (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس النواب وزوجته قدرية داوود، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، وحكت قدرية داوود عن موقف تسبب في غضبها من إحدى المعجبات بزوجها.

وقالت قدرية داوود، «بصراحة عمر ما حصل أي مشكلة ودايما اللي بيجوا يعاكسوا أقول لهم هاتوا أصوركوا أنا ويقولوا ادخلي معانا، أقولهم إنتوا جايين تتصوروا معاه وأصورهم، لأنهم ناس لذيذة قوي».

وحكت قدرية عن شابة تسببت في غضبها، قائلة «هي مرة واحدة بس اللي كان فيه واحدة معجبتنيش وكانت بنت معرفش حازم يعرفها من النادي زمان وجاي بيعرفني عليها ومن كتر ما لاقي وشي قلب قام مش عارف يعمل إيه، وقالي قدرية دي فلانة من مصر الجديدة وأنا استغربت لأنه تعريف غريب جدا وقعدت متضايقة لأن حازم اتشد وأنا شايفة انه اتشد وقولت له كان ممكن تحجر ايدك».

بينما علق حازم إمام على الواقعة، قائلًا «هي البنت سلمت وباست وقعدت وأنا مكنتش مدي خوانة، ومراتي كانت جنبي والناس المفروض تميز برضه».

وحكى حازم إمام كواليس فرحه، قائلًا «كان زحمة ساعتها وكنا عاملينه في أوتيل على النيل وانا كان عندي بطولة وكنت مخلص قبل الفرح أو يومين، وكان لازم أقول لشركة الفيديو يصوروا برة الأوتيل نفسه لان كوبري قصر النيل كان مقفول وكان فيه ناس كتير زمالكاوية ومعرفهومش والكوبري كان مقفول من الناس وشفت من فوق لقيت ناس كتير لابسة الزمالك وماسكة أعلام الزمالك».

وحكى حازم إمام، موقفا طريفا حدث له في حفل الزفاف بسبب تغير مقاس بدلة الزفاف نظرًا لخسارته الوزن في التدريب.

وقال حازم إمام «أنا كان أول مرة في حياتي ألبس تكسيدو وبعدين وانا كنت جايب البدلة وقستها قبل الفرح واحنا عندنا ساعتها البطولة العربية وكانت بطولة قوية في أسبوعين وكان فيها 6 ماتشات وخسيت جامد ومقستش البدلة وجاي بلبس البدلة وكانت تكسيدو، كل شوية في الفرح البنطلون يكون هيقع مني. وكانت صعبة والببيونة كنت حاططها غلط وكنت ملوش والعيال صحابي عمرهم ما حد لبس تكسيدو ساعتها».