في الخروجات والملابس.. «الوازع الديني» حاضر في تربية حازم إمام لبناته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق وعضو مجلس النواب وزوجته قدرية داوود، وبناته تاليا «14سنة» وهايا «16 سنة» ولولو «10سنوات»، ضيوفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، وتحدثوا عن علاقتهما بوالديهم، مؤكدين أنهم يحبون والدهم ويخافون من والدتهم بشكل أكبر كما يلي:

زوجة حازم إمام متشددة مع بناتها

حكت قدرية داوود، زوجة حازم إمام، عن حزمها في تربيتها لبناتها وذلك بعدما اعترفوا أنهم يخافون منها أكثر من والدهم وإنها لا تفوت لهم شيئ.

وقالت قدرية داوود: «إحنا مع مامي الله يرحمها مكنتش أستجري أن كلمة أف تتقال أو ان ماما تتكلم وأدور وأرزع الباب وأقولها ماخدتش بالي وده مكنش ينفع يحصل في بيتنا ولا مع بابي ولا مع مامي أبدًا، وفيه حاجات بتتعمل وتقول ماخدتش بالي لان الباب اترزع وانا مقولتش أف».

وأكدت زوجة حازم إمام، أن الأخير يتشدد مع بناته في بعض الأمور مثل الخروجات والملابس.

الواع الديني حاضر عند حازم إمام

وتابعت: «حازم عشان مبيشوفهمش كتير وبيبقى من الصبح لبليل فهو طيب وبيفوت بس بييجي عن حاجات معينة في أنواع خروجات أو لبس وبيقول لا، وهو بياخدها دايمًا من حتة حرام لا حرام».

بينما تحدث حازم إمام عن زوجته وأثنى عليها كثيرًا قائلًا: «هي ست بيت واحنا بيتنا بيت ذكوري أنا وأشرف أخويا وماما أستاذة في الجامعة ومالهاش في المطبخ وبناكل ملوخية ورز وبسلة وفراخ والحاجات العادية واحنا بيت بياكل عشان يعيش لكن انتوا بيت بيعيش عشان ياكل وهم بيحبوا الأكل وهي بتحب الأكل وبتحب تعمل أكل»، لافتًا أن زوجته من حبها في الأكل افتتحت بعض المطاعم الخاصة بها.