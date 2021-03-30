قدّمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيكة التفاح المقلوبة، من خلال برنامجها «زي السكر»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيكة التفاح المقلوبة

3 تفاح أخضر مقشر وشرائح

2 ملعقة كبيرة ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

200 جرام سكر بني

65 جرام زبدة

كيك

65 جرام زبدة

100 جرام سكر

100 جرام سكر بني غامق

4 بيض

1/3 كوب ساور كريم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

150 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير كيكة التفاح المقلوبة

طبقة تفاح مكرمل

على النار تذوب الزبدة ثم يضاف السكر البني ويقلب حتى الذوبان، ثم يضاف ماء ويترك حتى الغليان ثم يرفع من على النار.

كيك

في العجان يخفق السكروالسكر البني والزبدة ثم يضاف المقادير الجافة والبيض ويخلطوا جيدا.

ثم يوضع طبقة التفاح المكرمل في صينية ثم يرص التفاح ثم يضاف خليط الكيك.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة من 25 إلى 30 دقيقة ثم تقلب وتقدم بالهنا.