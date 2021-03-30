أدعية للتحصين من فواجع الأقدار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزداد الحوادث والمخاطر بشكل يومي، ولتحصين أنفسنا وأبنائنا من كل بلاء كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت «هن» بعض الأدعية للتحصين والحماية والتوكل على الله وتجنب فواجع الأقدار.

ومن روائع الدعاء كما ذكره موقع عمرو خالد الرسمي «اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل ومن حزن القلب، وحرقة الشعور، اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي ومن أحب».

ووفقا لموقع دار الإفتاء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، 3 مرات صباحا ومساءً، فمن قالها لا يصيبه مكروه أو بلاء إن شاء الله.

كما أوصانا بقول الدعاء من سورة التوبة الآية 129، «حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، 7 مرات كل يوم، بالإضافة لأن قول «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، 3 مرات صباحًا، يقي قائلها من أي مكروه حتى يمسي، وإذا قالها مساء فلا يصيبه مكروه حتى يصبح.

ومن المستحب أن يقول المسلم: «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا كل بلاء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»، فشأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء.

وكتبت الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعاء فك الكرب وإزالة الغم والحزن، «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع، ورب العرش الكريم».

وأوضح الموقع الرسمي لها، أن عن أبي تميم الجيشاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ؛ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» أخرجه الترمذي في" سننه"، وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح.