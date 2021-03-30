تصلح لـ10 أشهر.. طرق بسيطة لتخزين البطاطس في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطس من الأطعمة التي يعشقها الكبار والصغار، لما لها من مذاق شهي واحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، ومع اقتراب رمضان تحرص الكثير من ربات البيوت على تخزينها في الفريزر، واستخراجها عند الحاجة وتحضير الوجبات.

لذلك نوضح لك طريقتين لتخزين البطاطس في الفريزر، بحسب ما ذكرته الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة".

الطريقة الأولى:

- البطاطس من الخضراوات التي لا يفضل تجميدها نيئة نظراً لمحتواها العالي من الماء، وإذا تم حفظها نيئة تتعرض للاسمرار نتيجة عمليات الأكسدة التي تمر بها.

- قبل البدء في تخزين البطاطس في الفريزر، يتم اختيارها والتخلص من أي أجزاء تالفة بها.

- تقشيرها وتقطيعها حسب الرغبة، واحرصي على غسلها جيدا.

- يمكنك قليها في زيت نظيف غزير نصف قلية حتى تتماسك.

- ثم يتم تجفيفها جيدا باستخدام إناء به مناديل ورقية وتركها حتى يتم التخلص من الزيت الفائض منها.

- تركها تبرد تماما حتى لا تتسبب حرارتها في تكثف بخار الماء داخل الأكياس، وبالتالي تكوين ثلج ما قد يساهم في تلفها.

- ضعيها في أكياس بعدما تبرد، مع التأكد من خروج الهواء من الأكياس قدر المستطاع.

الطريقة الثانية:

- بعد اختيار البطاطس الجيدة والاستغناء عن التالف منها، وتقطيعها حسب الرغبة، مع ضرورة غسلها جيدا.

- احرصي على غمر البطاطس في ماء مغلى مضاف له نصف كوب من الخل الأبيض.

- يتم وضع البطاطس في الماء المغلي والخل لعدة دقائق فقط.

- يوصي بوضعها مباشرة في ماء بارد، حتى لا يتسبب التبريد البطئ في اسمرارها واهتراءها نتيجة احتفاظها بالحرارة.

- تصفيتها جيدا من الماء، ووضعها في أكياس بلاستيكية والتأكد من إخراج الهواء من الأكياس.

وبهذه الطريقتين تظل البطاطس صالحة للاستهلاك قد تصل إلى 10 أشهر من تاريخ وضعها بالفريزر، و3 أيام داخل الثلاجة.