منها العسل.. 8 طرق طبيعية تساعدك على علاج لدغة الناموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لدغة الناموس من أكثر الأشياء التي تسبب الانزعاج، وذلك لأنها تسبب الحكة والخدوش، ولكن لحسن الحظ، هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعدك في التخلص من لدغات الناموس المزعجة.

وفي التقرير التالي سنوضح بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج لدغة الناموس المؤلمة، كما أوضح موقع "healthline" الطبي.

1- دقيق الشوفان:

يمكن أن يخفف دقيق الشوفان من الحكة والتورم، وذلك لاحتوائه على مركبات خاصة لها خصائص مضادة للتهيج، لذا

اصنعي عجينة من دقيق الشوفان عن طريق خلط كميات متساوية من دقيق الشوفان والماء في وعاء حتى تحصل على مادة تشبه الحبيبات، ثم ضعي القليل من المعجون على قطعة قماشية وضعيها على الجلد المتهيج لمدة 10 دقائق، وبعدها امسحي المنطقة لتنظيفها.

2- العسل:

هذه المادة السكرية الحلوة تعتبر اختيارا شائعا لما له العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات.

ويمكن وضع نقطة صغيرة من العسل على لسعة الناموس لتساعد على تقليل الالتهابات، كما أنه سيقلل من رغبتك في الحكة مكان اللسعة.

3- الصبار:

الصبار نبات منزلي شائع، له استخدامات عديدة، ولقد ثبت أن الجل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في التئام الجروح الطفيفة أو تهدئة الالتهابات.

لهذا السبب قد يكون رهانًا جيدًا لعلاج لدغة الحشرات أيضًا، وللقيام بذلك افتح أوراق الصبار وضع الهلام على المنطقة المتهيجة، واتركها لتجف، وكرر ذلك عند الحاجة.

4- صودا الخبز:

توجد في كل مطبخ تقريبًا، صودا الخبز لها العديد من الاستخدامات من خبز الخبز إلى تنظيف المصارف.

بخلاف ذلك، فيمكن استخدامها للراحة من لدغة البعوض، ويمكنك صنع عجينة من صودا الخبز، لذا امزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كمية كافية من الماء لصنع عجينة، ثم ضع الخليط على لدغة الناموس واتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله.

5- الريحان:

يمكن استخدام نبات الريحان كعلاج للسعات الناموس، حيث تشير الدراسات إلى وجود مركب كيميائي يسمى الإيوجينول موجود في الريحان وله القدرة على تخفيف حكة الجلد.

ولتحضير خليط الريحان، اغلي 2 كوب من الماء ثم أضيفي إليه القليل من أوراق الريحان المجفف ثم قومي بترك الأوراك مغمورة في الماء، وبعدها صفي الماء واتركيه ليبرد ثم اغمسي قطعة قماش في السائل ومرريها بلطف على مكان الإصابة باللسعات.

6- الخل:

تم استخدام خل التفاح لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات الطبية، بداية من الالتهابات إلى مشاكل الجلوكوز في الدم، لذا إذا كنت تعاني من لسعة البعوض التي تسبب لك الحكة، فضع بضع قطرات من الخل عليها، حيث يمكن أن يساعد في تقليل الإحساس باللسعة و الحرق، كما يعمل أيضاً كمطهر طبيعي إذا كنت تقوم بخدش مكان اللسعة أكثر من اللازم.

7- البصل:

يمكن استخدامه أيضاً للشعور بالراحة بعد لسعات الناموس، حيث يمكن لعصير البصل الذي يخرج من البصل المقطع حديثاً أن يقلل من الحرقة والتهيج، لذا قطع البصل إلى شرائح، وضع شريحة مباشرة على مكان اللسعة لعدة دقائق، ثم اشطف مكان اللسعة جيداً بعد إزالة البصل.

8- الزعتر:

قد تساعد أوراق نبات الزعتر على تخفيف الحكة، وذلك لأن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات.

وللاستفادة من الزعتر قومي بغلي الأوراق بعناية على النار، و يمكنك وضع الأوراق مباشرة على مكان اللسعة و تركها لمدة 10 دقائق.