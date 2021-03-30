6 نصائح تساعدك في اختيار الجينز المناسب دون الحاجة إلى البروفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كل شخص تقريبًا لديه قطعة من الجينيز هذه في خزانة ملابسه، وبالرغم من ذلك لا يزال من الصعب جدًا اختيار الجينز المناسب، وينتهي بنا الأمر بالشعور بالإحباط والانزعاج.

ويوضح موقع "برايت سايد"، نصائح يمكن أن تساعدك في اختيار الجينز المناسب دون الذهاب إلى غرفة القياس.

1- قياس طول محيط الخصر:

من أجل معرفة ما إذا كان الجينز يناسبك من حيث الحجم، ليس من الضروري الوقوف في طابور لغرفة القياس، لذا قم بوضعه على محيط الخصر من السرة إلى العمود الفقري، وإذا كان الجينز يغطي هذه المسافة بالكامل، فهذا هو مقاسك.

2- القياس بالكتفين:

إذا كان الجينز أضيق أو أعرض من كتفيك، فهذا يعني أنه ليس مقاسك، وسيكون هذا الجينز ضيقًا جدًا أو على العكس من ذلك، سيبدو مترهلًا جدًا.

3- التكوين:

كثير من الأشخاص يبحثون عن الجينز المصنوع من القطن، ومع ذلك، إذا كان مكونًا من هذه المادة بنسبة 100٪ ، فلن يدوم طويلاً، وبمجرد أن تجلس لفترة من الوقت مرتديًا بنطلون جينز مثل هذا، سيبدأ في فقدان شكله ويبدأ في التمدد، هذا هو السبب في أن تركيبة الجينز يجب أن تحتوي على الإيلاستين، وتعتمد الكمية على نمط معين من الجينز.

4- وسط:

عند اختيار الجينز، قد يكون من الصعب تحديد الحجم المناسب لخصرك، ولكن هناك طريقة بسيطة يمكنك استخدامها لمعرفة حجم خصرك أثناء وجودك في غرفة القياس، وهي إذا كان من الممكن وضع إصبع أو إصبعين بشكل مريح خلف محيط الخصر في الجينز، فهذا يعني أن الحجم مثالي لك.

وإذا كان بإمكانك وضع راحة يديك بالكامل في هذه المساحة، فهذا يعني أن الجينز كبير جدًا بالنسبة لك، وإذا لم تتمكن حتى من وضع أصابعك خلف محيط الخصر، فمن الأفضل عدم شراء هذا الجينيز، وذلك لإنه سيضغط على بطنك عند ارتدائه.

5- الأحذية:

لكي تختار الجينز المناسب ولا تندم على المال الذي أنفقته عليه، جرب زوجًا جديدًا من الأحذية التي تنوي ارتدائها مع هذا البنطلون، وسيساعدك هذا على فهم وتقييم طول أرجل الجينز والمظهر العام.

6- الجيوب:

يلعب نمط الجيوب الخلفية دورًا مهمًا، إذا كان شكل جسمك ممتلئًا ولا تريد إظهاره، فمن الأفضل أن عدم وضع أي تطريزات أو أي تفاصيل أخرى على الجيوب الخلفية.