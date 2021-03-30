حقائب الصيف تتألق بالألوان الزاهية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تتألق الحقائب في ربيع وصيف 2021 بألوان زاهية، وهو ما ظهر جليا في تشكيلات الماركات العالمية لهذا الموسم مثل Gucci و Valentino Garavani و Bottega Veneta و Jacquemus وFendi و Prada و Loewe.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الحقائب تزهو هذا الصيف بالألوان التالية: الوردي الصارخ والوردي الناعم والأصفر الشمسي والأصفر بلون اليوسفي والأحمر النبيذي والأزرق السماوي، لتضفي لمسة جاذبية على المظهر من ناحية وتشيع أجواء البهجة والمرح والتفاؤل من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه من الأفضل تنسيق الحقيبة مع حذاء بنفس اللون الجذاب، مع مراعاة أن تكتسي الملابس بألوان مطفأة، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.