«تحرش بطفلة وقلة نخوة».. التفاصيل الكاملة لمتحرش أتوبيس الجيزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة جديدة في قطار وقائع التحرش بالفتيات في المواصلات العامة، حيث وثقت دعاء أحمد وهي سيدة تبلغ من العمر 29 عاما، واقعة تحرش بها خلال وجودها في أتوبيس الجيزة، وهي الواقعة التي عرفت بنفس الاسم، وخلال ساعات قليلة تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتحرش، وقالت الفتاة تفاصيل تنشر لأول مرة من كواليس تصوير الفيديو لتوثق القصة الكاملة له.

انتشار فيديو تحرش أتوبيس الجيزة على السوشيال ميديا

صورت دعاء أحمد فيديو لشاب تحرش بها خلال وجودها في أتوبيس استقلته من مشعل إلى حديقة الحيوان بالجيزة، حيث أرادت أن تتنزه بمفردها، وتعرضت الفتاة للتحرش وقررت أن تصوره لتوثق تلك اللحظة، رغبة منها في عقاب هذا الشاب الذي تحرش بها، وقالت دعاء في تصريحات لـ«هن»، إنها نشرت الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وانتشر بشدة في خلال ساعات قليلة.

كواليس تصوير فيديو تحرش أتوبيس الجيزة

روت دعاء بطلة فيديو تحرش أتوبيس الجيزة، كواليس تصوير الفيديو، حيث قام الشاب بأفعال غير أخلاقية فأخرجت هاتفها النقال وبدأت في تصوير الواقعة، ثم واجهته بما يفعل فلم يرد عليها، ونفى ما كان يقوم به، ولكنها كانت قد وثقته بالفعل، ونشرته بعد ذلك.

الرجل تحرش بطفلة صغيرة

وبحسب رواية دعاء، فقد كانت تجلس فتاة صغيرة خلفها مع والدتها، وتعمد الشاب أن يقوم بحركات إباحية لها وكانت الطفلة تشعر بالرعب من الموقف، وهو ما جعل بطلة الفيديو تريد أن تفضحه، ولكن لم يستمع إليها أحد سوى فتاة واحدة.

قلة نخوة الرجال أثناء تصوير فيديو أتوبيس الجيزة

«حاولت أصحي النخوة في الناس»، فهي لم تجد الدعم الكافي لها عندما فضحت المتحرش، بل هربه الرجال بدعوى ستره وعدم فضحه أمام الناس، ولم يساعدها أحد من الموجودين في الأتوبيس إلا فتاة واحدة هي من ساعدتها، لذا كان الفيديو هو وسيلة ضغطتها الوحيدة عليه.

تحرك قوات الأمن للقبض على متحرش أتوبيس الجيزة

انتشر الفيديو بشدة وبدأت قوات الأمن في فحصه، وخلال ساعات قليلة تمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المتحرش، وجاري ضبطه، بعد انتشار الفيديو ومطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة ضبطه وإحضاره.