مذيعة رومانية تتعرض للاعتداء على الهواء.. أنقذها المصورون (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غير المألوف فالإعلاميون دائمًا ما يواجهون مواقف محرجة على الهواء لكن هذه المرة كانت محاولة اغتيال، ورغم أن العالم شهد على مر التاريخ العديد من محاولات الاغتيال، منها ما أدت إلى مقتل الأشخاص المستهدفين وبعضها باءت بالفشل، وعلى الرغم من أن معظمها يتعلق بقادة وشخصيات سياسية، لكن ما وقع على الهواء مباشرة في إحدى قنوات التلفزيون الروماني كان يخص مذيعة لكن المصورين انطلقوا من خلف عدسات الكاميرات وقاموا بإنقاذها.

تفاجأت الإعلامية الرومانية ميريلا فايدا خلال تقديمها حلقة على الهواء مباشرة من برنامجها الشهير «أكسس لايف» والذي تبثه فضائية «أنتينا 1» بالتليفزيون الروماني الرسمي بامرأة تقتحم عليها غرفة الاستوديو وهي مندمجة في تقديم الحلقة.

السيدة اقتحمت الاستوديو

واقتحمت السيدة المتهمة في جريمة قتل من قبل الاستوديو الخاص ببرنامج إكس لايف الذي يذاع بشكل يومي بقصد قتلها، حيث كانت تلك المرأة عارية بدون ملابس وأخذت تعتدي لفظيًا على مذيعة البرنامج وطاقم العمل والمصورين الذي سرعان ما تعاملوا مع الموقف واستطاعوا إفلات حجر ضخم من يدها.

وزعمت المتهمة بالشروع في قتل مذيعة رومانية لأن الأخيرة مدينة لها بمبلغ من المال، مطالبة بإعادة النقود وبيدها حجر كبير حاولت رميه عليها وهرع زملاء فيدا بسرعة البرق قبل ثواني من إنزال المرأة الحجر الذي بيدها عليها وتم الاتصال بالشرطة والقبض عليها، وبعد استئناف البث قالت المذيعة إنها صُدمت وكانت تخشى على سلامتها.

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المرأة متهمة في جريمة قتل من قبل

وتوصلت التحقيقات من قبل الجهات المعنية الرومانية إلى أن اسم المرأة هو ماجدولينا سربان وكان لها سابقة منذ 4 أعوام حينما قامت بدفع إحدى السيدات على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة الرومانية بوخارست فلفظت أنفاسها الأخيرة تحت عجلات المترو لذلك يتوقعون سجنها لسنوات في مصحة عقلية.