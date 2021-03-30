الإفتاء تحسم جدل تعاطي المرأة عقاقير تمنع الحيض في رمضان: جائز بشرط

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويتساءل الكثير من الفتيات حول إمكانية تناول عقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان، حتى يتمكنوا من صيام شهر رمضان كاملا، دون أن يتخلله نزول الحيض الذي يمنع المرأة من أداء فريضة الصوم والصلاة وقراءة القرآن إلا باستخدامها حائل بينها وبين المصحف.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم تناول عقاقير تمنع الحيض طوال شهر رمضان وفق ما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

ما حكم تناول عقاقير لمنع الحيض طوال فترة رمضان؟

وجاء جواب دار الإفتاء المصرية بأن دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة، فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة صيام ولا صلاة، أما إذا انقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع من الصيام والصلاة.

مع مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سببًا في ضرر يلحق المرأة؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار».