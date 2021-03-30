8 فوائد صحية لتناول ثمرة التفاح على معدة فارغة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأمهات يحرصن على صحة أطفالهم، وهذا ما يدفع البعض منهم للبحث عن الأطعمة والفواكه التي تحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والفيتامينات التي تمدهم بالطاقة، وبعد البحث المتكرر يجدون أن الكثير من الألياف الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة تتمركز في ثمرة التفاح، لذلك ينصح الكثيرون من خبراء التغذية بتناول ثمرة من التفاح كل صباح، ونظرا لفوائده العديدة يرصد «هن» 8 فوائد صحية لتناول التفاح على معدة فارغة بحسب ما ذكرها موقع «healthline».

8 فوائد لتناول ثمرة من التفاح على معدة فارغة

- مفيد لفقدان الوزن

تناول التفاح على معدة فارغة يساعد على فقدان الوزن لاحتوائه على الكثير من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

- مفيد للقلب

تناول التفاح على معدة فارغة يعمل على تعزز صحة القلب كونه غنياً بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول وخفض ضغط الدم، إضافة الى خفض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

- يساعد على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر

تناول ثمرة تفاح في الصباح كل يوم يؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بمرض السكر، وهذا بسبب احتوائه على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة.

- يعزز البكتيريا المعوية الجيدة

تناول ثمرة واحده من التفاح يوميا على معدة فارغة يعمل على فرز البكتين، وهو نوع من الألياف التي تعمل كمواد حيوية مسؤولة عن تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

- يساعد على منع السرطان

تناول التفاح على معدة فارغة يساعد على محاربة الخلايا السرطانية؛ لاحتوائه على العديد من المركبات الطبيعية المحاربة للسرطان.

- يعمل على محاربة الاصابة بمرض الربو

تناول التفاح على معدة فارغة يساعد على تنظيم الاستجابات المناعية والحماية من الربو لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة.

-يحافظ على صحة العظام

تناول التفاح على معدة فارغة يساعد على الحفاظ على كتلة العظام وكثافتها وقوتها، ويعتبر تناول التفاح مؤشرا قوياً لصحة العظام.

- يعمل على حماية الدماغ

يساعد تناول ثمرة التفاح على معدة فارغة على تجنب تدهور الناقلات العصبية والحماية من فقدان الذاكرة مع تقدم العمر.