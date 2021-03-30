رسالة امتنان من زوجة قبطان عقب تحريك السفينة الجانحة: عيشنا فترة صعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رسالة ليست بخاصة، رسالة أقدمها لك إلى الجميع، اليوم زادني شرفا وفخرا، أنني زوجة لقبطان يعمل مرشدا بقناة السويس، وكان ترسًا ضمن دائرة تروس كبيرة وعظيمة، تضافرت جهودها لحل أزمة لم نر مثلها أبدا»، رسالة امتنان وجهتها السيدة أماني محفوظ، لزوجها القبطان أشرف وائل، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعبيرا منها عن فخرها الكبير بموقف زوجها وزملاؤه بالملاحة البحرية بهيئة قناة السويس، عقب نجاحهم الكبير في تعويم السفينة البنمية التي جنحت لما يقرب من أسبوع بالقناة.

مرحلة قلق وتوتر

وكشفت زوجة القبطان خلال حديثها لـ«هن»، عن تفاصيل مرحلة قلقها وزوجها القبطان كالعديد من المصريين، خلال جنوح السفينة البنمية وتعطيلها لحركة الملاحة البحرية داخل قناة السويس، «عيشنا كام يوم صعبين ومكناش بنعرف ننام من التفكير والقلق وهو بالذات، لأن الموضوع مكانش سهل خالص، وكان زوجي وزملاؤه بالهيئة متخوفين جدا إنهم يضطروا لاستخدام الخطة البديلة لتحريك السفينة العملاقة».

فرحة عارمة

سعادة عارمة انتابت السيدة «أماني» فور علمها بخبر تحريك السفينة اليوم، وهو ما أفقدها تركيزها خلال تواجدها في أحد الأسواق التجارية الكبيرة، «اتصل بيا وقالي إنها خلال اتحركت مصدقتش نفسي لدرجة إني كان نفسي من فرحتي أعرف الناس كلها اللي حواليا في المكان وأقولهم السفينة اتحركت، ومن كتر توتري من سعادتي نسيت وحطيت حاجتي والمفاتيح بتاعت عربيتي جواها وقفلت عليها العريبة».

دعم متواصل

لم يكن هذا هو الموقف الأول الذي دعمت فيه زوجة القبطان زوجها، إذ يتبادلان التشجيع المستمر خلال حياتهما الزوجية، «دايما بندعم بعض، وبنشجع بعض في كل حاجة خصوصا مجالات شغلنا المختلفة، ودايما بيشجعني أسافر وأطور من شغلي، وكمان أنا على دراية جيدة بمجاله وبعرف أشاركه وأتناقش معاه فيما يخص عمله، ودايما واقفين جنب بعض».