ماذا تعرف عن حساسية النيكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد حساسية النيكل من أكثر أنواع الحساسية التلامسية شيوعا؛ حيث يعاني المصاب بطفح جلدي مثير للحكة بعد ملامسة المواد المحتوية على النيكل. وقد يستغرق ظهور الأعراض من يوم إلى ثلاثة أيام.

وتكمن المشكلة في هذا النوع من الحساسية في أن النيكل يظهر في عدد غير قليل من الأشياء مثل أزرار وسحّابات الملابس والمجوهرات وأُطر النظارات أو بعض العملات المعدنية ومستحضرات التجميل وعلى أسطح بعض الهواتف.

وتؤكد المؤسسة الأوروبية لأبحاث الحساسية أنه يمكن العثور على النيكل في كل مكان تقريبا، على سبيل المثال في القدور أو مقابض الأبواب أو المظلات أو دبابيس الشعر.

ومن جانبه أشار الطبيب إلمار إرينج إلى أنه لا يولد أحد بحساسية ضد النيكل، لكنها تتطور مع الوقت مسببة استثارة لجهاز المناعة، ألا وهي التحسس، ثم تتعلم الخلايا المناعية بعد ذلك محاربة أيونات النيكل، وهو ما يظهر على شكل طفح جلدي بعد ذلك.

اختبار الرقعة

وأوضح إرينج أن تشخيص هذا النوع من الحساسية يتم عن طريق ما يعرف باختبار الرقعة. وفي حالة وجود حساسية من النيكل، فإن ردة الفعل التحسسي تظهر تدريجيا.

وأضاف إرينج أنه خلال يومين إلى ثلاثة أيام يصبح رد الفعل أقوى، وتتحول منطقة اختبار الجلد إلى اللون الأحمر، ثم تتطور لديها الحكة.

الابتعاد هو الحل

وانطلاقا من أن علاج الحساسية يتمثل في الابتعاد عن مسبباتها فإن أخصائي الأمراض الجلدية الألماني البروفيسور تورستن تسوبرير ينصح أي شخص يعاني من حساسية التلامس ويتلامس بانتظام مع المواد، التي تطلق النيكل، في العمل على سبيل المثال، بتوخى الحذر لتجنب تعرض الجلد للضرر، مع العلم بأن الأيادي المخدوشة أو الشقوق الصغيرة في الجلد تشكل ثغرات لتغلغل أيونات النيكل، لذلك يجب الاعتناء بالبشرة وارتداء قفازات وملابس واقية إذا لزم الأمر.

وفي النهاية يؤكد البروفيسور الألماني أنه لا يمكن علاج حساسية النيكل. وفي حالة الإصابة بها فإن الخيار الوحيد هو جعل الجلد يلامس أقل قدر ممكن من الأشياء، التي تطلق النيكل.