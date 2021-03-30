ابحث عن الانسيال.. 5 آلاف جنيه لمن يعثر عليه والسارق سائق «توك توك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسبوع فقط مر على شرائه لانسيالها الذهبي، لكنها لم تدرك أن سعادتها به لن تدم طويلا، حيث فقدته خلال استقلالها لـ«توكتوك» في أحد شوارع محافظة الشرقية، لتبدأ ميار السادي، فتاة عشرينية، رحلة بحثها عن الانسيال الذي تعدى سعره الـ25 ألف جنيه، أملا في العثور عليه، ووضعها مكافأة مالية لمن يجده.

تفاصيل فقدان الفتاة لانسيالها الذهبي

«كنت راكبة مع سواق توكتوك أول امبارح، واكتشفت بعد ما نزلت أنه وقع مني، وسواق التوكتوك بدل ما يقولي خده وجري، وفي ناس من أصحاب المحلات وقفوه وقالوله هات اللي خدته شتمهم وغلط فيهم وكمل هروب».

مكافأة مالية

حالة من الحزن البالغ انتابت الفتاة عقب فقدانها لانسيالها الذهبي الجديد، الذي لم تهنأ بارتدائه، حتى اتجهت إلى منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن ثم خصصت مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لمن يصل إلى السائق: «حسيت قلبي هيقف لأنه كان لسه جديد ملحقتش أفرح بيه، وتوقعت أن السواق هيطلع شهم ويرجعهولي زي ما ناس كتيرة كويسة بترجع الحاجة لأصحابها، وكنت هديله فلوس مقابل ده، بس للأسف طمع فيه وهرب، ولحد دلوقتي مش عارفة أوصله، عشان كده قررت إني هدفع 5 آلاف جنيه للي يوصلني بيه».

تحرير محضر بالواقعة

وسرعان ما حررت الفتاة محضر بالواقعة ضد سائق «التوكتوك» برقم 3489 جنح لعام 2021: «عملت محضر أنا ضد السواق، والكاميرات بالمنطقة جابته وهو بيجري، ودلوقتي الشرطة بتدور عليه، أنا مكنتش عايزة أذية ليه، بس هو اللي عمل كده وأنا مش عايزة غير حاجتي».