يصبح مسمما.. احذري إعادة تسخين الأرز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحمل الأرز وخاصة الأرز المعاد تسخينه، خطر الإصابة بالتسمم الغذائي إذا لم يتم التعامل معه أو إعادة تسخينه بشكل صحيح، فقد يحتوي الأرز غير المطبوخ على أنواع بكتيريا Bacillus cereus، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، هذه الجراثيم مقاومة للحرارة بشكل كبير، وغالبًا ما تنجو من الطهي.

متى يصبح الأرز مسمما؟

في حين أنه من الآمن إعادة تسخين الأرز، لا تفعل ذلك أبدًا إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فمن الأفضل تقديم الأرز بمجرد طهيه، ثم تبريده في غضون ساعة واحدة ثم وضعه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن بضعة أيام قبل إعادة تسخينه.

فيما يلي بعض الخيارات الجيدة لإعادة تسخين الأرز، بحسب موقع «هيلث لاين».

تسخين الأرز في الميكروويف

إذا كان لديك وقت قصير، فهذه هي الطريقة الأسرع والأكثر ملاءمة لإعادة تسخين الأرز.

يوضع الأرز في طبق يمكن وضعه في الميكروويف جنبًا إلى جنب مع رشة من الماء، إذا كان الأرز ملتصقًا ببعضه، فقسّمه بشوكة، وغطِ الطبق بغطاء مناسب أو منشفة وورقة مبللة ويسخن على نار عالية حتى يسخن بالكامل، يستغرق هذا عادةً من دقيقة إلى دقيقتين لكل طبق.

تسخين الأرز في الطاسة

يتطلب هذا الخيار وقتًا أطول قليلاً من الميكروويف ولكنه لا يزال سريعًا، يُضاف الأرز مع القليل من الماء إلى الطاسة، إذا كان الأرز ملتصقًا ببعضه، فقسّمه بشوكة. غطِ المقلاة بغطاء مناسب واطهيها على نار خفيفة، يقلب الأرز بانتظام حتى يسخن.

تسخين الأرز في الفرن

على الرغم من أن الأمر يستغرق وقتًا أطول، فإن إعادة تسخين الأرز في الفرن يعد خيارًا جيدًا إذا لم يكن الميكروويف في متناول اليد.

يوضع الأرز في طبق آمن للفرن مع بعض الماء. يمكن أن تؤدي إضافة الزبدة أو الزيت إلى منع الالتصاق وتعزيز النكهة. قسّم الأرز بالشوكة إذا كان ملتصقًا ببعضه. قم بتغطيتها بغطاء مناسب أو ورق ألومنيوم. يُطهى على درجة حرارة 150 درجة مئوية حتى يسخن - عادةً 15-20 دقيقة.