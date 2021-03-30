قدمت الشيف غادة تجميل، طريقة عمل تشيز برجر لحمة، وذلك من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع عبر قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل تشيز برجر لحمة

نصف كيلو لحمة مفرومة

فول صويا منقوع

ملح وفلفل

بهارات برجر

بابريكا

بهارات مشكلة

بصل مبشور مصفى

ثوم مفروم

زعتر

بقدونس

ثوم بودرة

بصل بودرة

بيف بيكون

جبنة شيدر شرائح

جبنة شيدر أحمر مبشورة

جبنة شيدر أصفر مبشورة

صوص باربكيو

رانش صوص

كاتشب

مستردة

مايونيز

سمن

بصل

حلقات طماطم

خس كابوتشا

خيار مخلل

للتقديم

خبز كايزر

بطاطس محمر

طريقة عمل تشيز برجر لحمة

تخلط جميع التوابل مع فول الصويا واللحمة المفرومة

يضاف الزعتر ونقلب

تشكل إلى أقراص برجر

تشوى على الجريل من الجانبين

ترص طبقة من البرجر، والجبنة، وشرائح من البصل والطماطم والخس فى خبز كايزر

يقدم ساخنًا مع البطاطس