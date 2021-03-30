قبل رمضان.. طرق للتوقف عن التدخين

القاهرة - سمر حسين - صحة

إدمان التدخين أضراره لا تنتهي على الصحة البدنية والنفسية وحتى معالم الجمال، والعديد من المدخنين ينوون الإقلاع عنه قبل رمضان؛ لمساعدة الصيام في التوقف عن التدخين وكنية صادقة لله لحماية أجسامهم، ولذلك أحضرت «هن» طرقا ونصائح للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقا لموقع Mayoclinic الطبي.

تجنب المحفزات

غالبا ما يكون هناك مواقف محفزة ومذكرة للتدخين أكثر من غيرها، مثل الحفلات أو لحظات التوتر أو احتساء القهوة أو التحدث في الهاتف، فيجب تحديد المواقف المحفزة وتجنبها، وإيجاد بديل في هذه المواقف للانشغال عن التدخين، مثل الإمساك بورقة وقلم للانشغال.

المضغ

منح الفم شيء ليمضغه يحارب اشتهائه للتبغ، فيمكن مضغ علكة أو حلوى صلبة، أو حتى بعض الخضروات الصحية مثل الجزر او الكرفس أو المكسرات.

التأخير

إذا شعرت برغبة في التدخين، فأخر نفسك، مثل إخبار نفسك أن يجب الانتظار لمدة عشر دقائق أولا ثم يمكن التدخين بعدهم، ويجب فعل شيء لإلهاء ذاتك في هذه المدة، والذهاب لمنطقة خالية من التدخين.

غالبا التأخير يلغي الرغبة أو يحدث إلهاء بشيء آخر.

النشاط البدني يساعد على صرف الانتباه عن التدخين، ولا يشترط أن يتطلب قوة فائقة، فالمشي أو صعود وهبوط الدرج أكثر من مرة سيفيد أيضا، وقد يكون النشاط البدني صغيرا للغاية في حالة المكوث في العمل أو المنزل، ترتيب الأوراق أو تمرين الضغط أو المشي في المكان.

تقنيات الاسترخاء

إذا كان سبب التدخين بالنسبة لك هو التوتر أو القلق، فيجب التدرب على تمارين التحكم في القلق والتوتر، وهي تشمل تمارين التنفس واليوجا واسترخاء العضلات والعديد من الطرق الأخرى.

تذكر المزايا

تذكير الذات بمزايا الإقبال على خطوة جديدة هو من أفضل طرق تحفيزها للاستمرار، كالحصول على صحة أفضل والشعور بتحسن والحفاظ على جمال البشرة وتوفير المال وغيرها من إيجابيات التوقف عن التدخين، فيمكن كتابة هذه الحيثيات على ورقة ووضعها في مكان كثيرا ما تراه مع تذكير نفسك بهم من وقت لآخر.

لا يوجد واحدة فقط

بعد التوقف عن التدخين، لا تقل إنك ستشرب لمرة واحدة فقط، لأن المطاف سينتهي بك عائدا للتدخين مرة أخرى.