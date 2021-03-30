ما أسباب وعلاج فرط التعرق لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن فرط التعرق لدى الأطفال قد يرجع لأسباب عدة، أبرزها زيادة الوزن وفرط نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة إلى الاستعداد الوراثي.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن فرط التعرق غالبا ما يظهر في الإبطين والكفين وأحيانا في باطني القدم، علما بأنه يمكن أن تُصاب به مواضع أخرى من الجسم.

مضادات التعرق

وعن كيفية علاج فرط التعرق لدى الأطفال، أوضحت المجلة الألمانية أنه إذا كانت الإصابة بفرط التعرق موضعية فقط، يمكن حينئذ أن تعمل مضادات التعرق المحتوية على المادة الفعّالة المعروفة باسم "سداسي هيدرات كلوريد الألومنيوم" على الحد من زيادة إفراز العرق في هذه الأماكن.

ويمكن أيضا استخدام تقنية العلاج بالشحنات الكهربية لعلاج اليدين والقدمين، التي يتم خلالها تعريض المناطق المصابة بالتعرق لتيار كهربي ثابت وبسيط؛ حيث يعمل ذلك على التقليل من نشاط الغدد العرقية.

عملية جراحية

وفي الحالات المستعصية، التي يُعيق فيها فرط التعرق الأطفال عن ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، عادة ما يلجأ الأطباء إلى العمليات الجراحية، التي يتم خلالها استئصال المناطق المليئة بالغدد العرقية في الجلد مثلا.

ومن ناحية أخرى يمكن التخفيف من حدة التعرق من خلال مواءمة نمط الحياة؛ حيث ينبغي التخلي عن الأطعمة الحريفة والمشروبات الساخنة للغاية، مع مراعاة ارتداء الملابس المسامية، التي تسمح بنفاذ الهواء قدر الإمكان، بالإضافة إلى ممارسة تمارين الاسترخاء.