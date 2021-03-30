7 فوائد و 6 أضرار لتناول شرش أو مصل اللبن.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شرش اللبن أو ما يعرف باسم مصل اللبن، هو السائل المتبقي من إنتاج منتجات الألبان، مثل الزبادي أو الجبن.

وهنا نستعرض لكم 7 فوائد و 6 أضرار لتناول شرش أو مصل اللبن، وفقا لموقعي "healthline" و"stylecraze".

فوائد تناوله:

1- مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة:

يتمتع شرش اللبن بقيمة غذائية عالية جدًا، وهو أحد أفضل المصادر الغذائية للبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى إنه سهل الهضم للغاية، ويتم امتصاصه بسرعة مقارنة بالبروتينات الأخرى.

2- يعزز نمو العضلات:

يعتبر بروتين مصل اللبن ممتازًا لتعزيز نمو العضلات، والحفاظ عليها بعد القيام بتدريبات القوة.

3-يخفض ضغط الدم:

قد يخفض من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، هذا بسبب الببتيدات النشطة بيولوجيًا التي تسمى لاكتوكينين الموجودة به.

4- ضبط مستويات السكر في الدم:

شرش اللبن فعال في تعديل مستويات السكر في الدم، خاصة عند تناوله قبل أو مع وجبات عالية الكربوهيدرات، وقد يكون مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

5- تقليل الالتهاب:

ثبت أن الجرعات العالية من بروتين مصل اللبن تقلل من مستويات بروتين سي التفاعلي في الدم، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب.

6- مفيد لمرض التهاب الأمعاء:

مرض التهاب الأمعاء هو حالة تتميز بالتهاب مزمن في بطانة الجهاز الهضمي، ووجد أن مكملات البروتين الموجودة في شرش اللبن لها آثار مفيدة على مرض التهاب الأمعاء.

7- يعزز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة:

قد تقوي مكملات بروتين مصل اللبن دفاعات الجسم المضادة للأكسدة عن طريق تعزيز تكوين الجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية في الجسم.

أضرار تناول شرش اللبن:

1- زيادة حموضة الدم:

من الآثار الجانبية الأخرى لاستهلاك شرش اللبن ارتفاع درجة الحموضة في الدم، وعندما يكون هناك الكثير من البروتين في الدم، فإن الكلى تعاني من مشاكل في استقلابها، وهذا يؤدي إلى زيادة حموضة الدم.

2- تكوين حصوات الكلى:

عندما تستهلك بروتين مصل اللبن، فهناك خطر تكوين حصوات الكلى، ويعتقد الخبراء أن هذا البروتين يمكن أن يجعل الحالة أسوأ.

3- ضعف العظام:

يمكن أن يؤدي استهلاك بروتين مصل اللبن بكميات كبيرة إلى اختلال توازن المعادن في العظام والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى استنفاد كثافة المعادن في العظام.

4- الإسهال:

هو أحد الآثار الجانبية الأخرى للاستهلاك المفرط لبروتين مصل اللبن، ويمكن أن يكون هناك دم في البراز.

5- مشاكل الكبد:

يمكن أن يؤدي تناول شرش اللبن بشكل مفرط إلى تفاقم مشاكل الكبد، لذا يُنصح لمرضى الكبد أيضًا باستشارة طبيبك قبل تناول بروتين مصل اللبن، لأنه قد يتداخل مع تأثيرات الدواء الذي تتناوله لحالة الكبد.

6- مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

يعتقد الخبراء أن تناول الكثير من بروتين مصل اللبن يمكن أن يكون له آثار خطيرة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، ويمكن أن يسبب سكتة قلبية واضطراب في نظم القلب وكذلك فقدان كامل لوظائف القلب.