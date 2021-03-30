الامارات | «إكسبو الشارقة» جاهز لفعاليات معرض «أهلاً رمضان»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو الشارقة» جاهز لفعاليات معرض «أهلاً رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز «إكسبو الشارقة» عن انتهاء جميع التحضيرات والاستعدادات لاستضافة فعاليات معرض «أهلاً رمضان»، الذي يقام خلال الفترة من 31 مارس الجاري إلى الرابع من أبريل المقبل، وسط مشاركة واسعة من متاجر بيع التجزئة، وأشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور والإكسسوارات، ويسعى المعرض إلى تقديم تجربة تسوق فريدة للزوار، تضمن تلبية جميع مستلزماتهم خلال شهر رمضان الفضيل، إذ سيوفر الحدث تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية، والأدوات المنزلية، والملابس، والأحذية، وحقائب اليد، ومستحضرات التجميل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التي يحرص المركز على تنظيمها سنوياً خلال فترة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصه على إيجاد منصة تسهم في إضفاء أجواء استثنائية خاصة بهذا الشهر الفضيل، تضمن نشر البهجة لدى سكان إمارة الشارقة وزوارها، وتسهم في تلبية كل مستلزماتهم من المنتجات والسلع، مشيراً إلى أن حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم، ومن هنا تأتي أهمية معرض «أهلاً رمضان» في تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، لاسيما أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة ومتنوعة من أبرز متاجر بيع التجزئة بالمنطقة.

منصة تسوق مثالية

ودعا المدفع أفراد المجتمع إلى زيارة المعرض، للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، والمنتجات المتنوعة التي سيقدمها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية ومكاناً آمناً ومناسباً للتسوق، لاسيما أن المركز حرص على اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الزوار والعارضين والموظفين، والتي تشتمل على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض، والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية، وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة، لضمان التباعد الجسدي، وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كل أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

• إجراءات احترازية لسلامة الزوار والعارضين.

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