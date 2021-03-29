أخصائي علاج طبيعي: استخدام الموبايل لفترات طويلة يؤثر سلبا على الفك

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة مروة جلال، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، إن أحد أسباب ألم الفك والوجه هو وجود ضغط عصبي والضغط على الأسنان أثناء النوم، ما يسبب التهابات في مفصل الفك، لافتة إلى أن الشخص يجب عليه الذهاب إلى الطبيب من أجل التشخيص الصحيح للتعرف على سبب الألم.

وأضافت «جلال» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أن هناك عضلات في الفم «الجز» عليها أثناء النوم يسبب صداع للشخص.

استخدام الموبايل لفترة طويلة يسبب خللا في الرقبة والفك

ولفتت، إلى أن استخدام الموبايل بشكل كثيف واستخدام اللاب توب والجلوس لمدة طويلة في العمل يؤدي إلى حدوث خلل في الفقرات الأولى في الرقبة، التي تؤثر بدورها على الفك، لافتا إلى أن هناك حلول بسيطة تعالج العضلات، ومنها تقليل أكل الأشياء التي تسبب مضغ قوي مثل اللبان واللب أو مكعبات الثلج، وكذلك حلاوة المولد والتفاح والخيار مع اللجوء إلى الأكل الطري.

وأشارت أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل،إلى أنه من الضروري بعد أن التوتر الذي يسبب لجوء الشخص إلى العض على أسنانه وكذلك الجلوس في وضعيات خاطئ أو الضغط على الأسنان لفتح زجاجات المياه الغازية، لأن هذا الضغط الكبير يضر الأسنان، لافتة إلى أن هناك واقي يستخدم أثناء النوم للأشخاص الذي يعضون على أسنانهم أثناء النوم.

وأوضحت «جلال»، أن السبب في الغالب يعود إلى التفكير في مشكلة إلى وقت طويل مع تخزين العقل اللاوعي وتظهر النتيجة عند النوم، مؤكدة أن هناك خشونة تحدث في بعض عضلات الفك، ولكن العامل الوراثي يلعب فيها دور مهم.