مريضة ومولودة بدري.. 10 معلومات عن ابنة جومانا مراد المتوفية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برسالة مؤثرة نعت الفنانة جومانا مراد، نجلتها الصغيرة ديانا عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي توفيت بعد حوالي 5 أشهر من ولادتها، ورغم وجود صعوبات في الولادة شعرت جومانا بأن الخطر قد زال، لتتوفى الفتاة بعد شهور قليلة من ولادتها وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

من هي ديانا ابنة جومانا مراد

- هي ديانا ربيع بسيسو، وهي توأم طفل يدعى علي.

- ولدت «جومانا» توأمها ديانا وعلي في شهر أكتوبر الماضي فجأة.

- عانت جومانا مراد من صعوبات في الولادة نظرا لأنهما ولدا مبكرا.

- كانت جومانا مراد تعمل في مسلسل خيانة عهد خلال حملها في التوأم، ورغم ذلك لم تظهر عليها علامات الحمل.

- ديانا هي الطفلة الصغرى لجومانا، حيث أن لديها طفل كبير يدعى محمد، ثم جاءت جومانا وعلي.

- قالت جومانا مراد إنها عانت من صعوبات خلال الحمل والولادة، فقد ولدت التوأم قبل دخولها السابع بيومين ما عرضها لمشكلات كبيرة.

- وضعت ديانا في الحضانة منذ ولادتها، ولكن تحسنت حالتها الصحية، فخرجت.

- عانت الطفلة من مشكلات صحية عديدة منذ ولادتها وكانت تدخل على إثرها المستشفى.

- جاءت الوفاة نتيجة الأزمات الصحية المتكررة وليست مفاجئة، بسبب ولادة الطفلة مبكرا.

- قالت جومانا مراد ناعية ابنتها «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير».

- تمنت جومانا مراد أن تكون ابنتها شفيعة لها يوم القيامة، «إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».