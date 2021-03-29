كيف تحدثت جومانا مراد عن ابنتها قبل وفاتها: حالتها كانت صعبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

توفيت منذ قليل ديانا نجلة الفنانة جومانا مراد، حيث أعلنت ذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وفاتها بكلمات مؤثرة، حيث تبلغ الطفلة من العمر عدة أشهر فقط، ووصفت جومانا مراد فراقها بأنه صعبا للغاية، وكانت قد تحدثت من قبل عن صعوبة حملها وولادتها، فقد أنجبت توأم قبل الشهر السابع من توقيت الولادة.

جومانا مراد تعلن وفاة نجلتها برسالة مؤثرة

وكتبت جومانا مراد، عبر صفحتها «الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي».

واختتمت: «فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي».

حديث جومانا مراد عن صعوبة ولادتها

وتحدثت ديانا خلال لقائها في برنامج إم بي سي ترندج، عن كواليس ولادتها التوأم علي وديانا، وبذلك أصبح لديها 3 من الأبناء هم محمد وعلي وديانا، وقالت إنها ولدت قبل بداية الشهر السابع بيومين، ولكن الله لطف بها، وكانت حاملا خلال تصويرها مسلسل خيانة عهد.

ولكن لم يمهلمها القدر وتوفيت ديانا واحدة من التوأم بعد شهور من ولادتها، وأفصحت عن إنها وضعتهما في الحضانة.