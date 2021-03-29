10 فوائد لا تعرفها عن بذور حبة البركة.. تحارب العقم

القاهرة - سمر حسين - صحة

بذور حبة البركة أو «كالونجي» كما يطلق عليها البعض هي أحد الأعشاب التي تستخدم في العلاج، وذلك نظرا لفوائدها العديدة يرصد «هن» 10 فوائد صحية لتناول بذور حبة البركة بحسب ما ذكرها موقع «healthline».

10 فوائد صحية لتناول بذور حبة البركة

-تعمل على خفض الكوليسترول في الدم

يعمل الكوليسترول على تزايد خطر الإصابة بمرض القلب فقد أثبتت كثير من الدراسات أن تناول بذور حبة البركة يوميا لمدة 12 أسبوعا يقلل من نسبة الكوليسترول الكلي في الجسم.

-تعمل على مكافحة السرطان

أثبتت كثير من الأبحاث أن بذور حبة البركة غنية بمضادات الأكسدة التي من الممكن أن تكون سببا رئيسيا للإصابة بالسرطان ولذلك حث كثير من الأطباء على أهمية تناولها.

-تساعد على قتل البكتيريا

تعد البكتيريا من الأسباب الرئيسية للالتهابات الخطيرة والتي تتراوح من التهابات الأذن إلى الالتهاب الرئوي لذلك يجب الحرص الشديد على تناول بذور حبة البركة التي تعمل على محاربة عدة أنواع من التهابات البكتيريا.

-تساعد على تقوية الأسنان

تناول بذور حبة البركة يوميا يساعد على محاربة تورم وضعف اللثة ونزيفها بالإضافة الى تدليك الأسنان باللبن الرائب وزيت حبة البركة يساعد على تقوية اللثة

-تعمل على تخفيف الالتهابات

أثبتت كثير من الدراسات أن بذور حبة البركة تساعد على تقليل علامات الالتهابات وقد أجريت دراسة على 42 شخصا يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي وعند تناولهم 1000 مجم من حبة البركة يوميا لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى تقليل الالتهابات.

-تساعد على حماية الكبد

الكبد عضو مهم للغاية، فهو يزيل السموم وقد أثبتت كثير من الدراسات أن تناول بذور حبة البركة يساعد على تفادي الإصابة بمرض تليف الكبد.

-تنظم نسبة السكر في الدم

اثبتت كثير من الدراسات ان تناول الكالونجي أو ما يعرف ببذور حبة البركة يوميا لمدة ثلاث أشهر يساعد على خفض مستويات السكر في الدم

-تكافح الإصابة بقرحة المعدة

قرحة المعدة تعد من التقرحات المؤلمة فقد أثبتت كثير من الأبحاث أن تناول حبة البركة يساعد على حماية بطانة المعدة من تكون قرحة المعدة

-تحارب العقم

يساعد تناول حبة البركة على تحسين حركة الحيوانات المنوية وزيادة عددها بالإضافة إلى زيادة حجم السائل المنوي.

-تعمل على تقوية الذاكرة

عند خلط بذور حبة البركة مع العسل الأبيض وتناولهم فور الاستيقاظ يساعد على تنشيط الذاكرة وتقويتها.