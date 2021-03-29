«سابتها وخرجت».. بريطانية تترك رضيعتها بمفردها 6 أيام للاحتفال بعيد ميلادها: ماتت من الجوع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاطفة الأمومة، نعمة كبيرة ربما لا تستطيع كل فتاة الشعور بها حتى وإن رُزقن بأطفال، فهناك سيدات يفتقرن للمشاعر ويسئن لتلك العاطفة والغريزة التي وضعها الله في قلوب السيدات، فنجد بأن بعضهن يجرين وراء ملاذهن واهتماماتهن بعيدًا عن شؤون أطفالهن وأسرتهن، وهو ما حدث بالفعل لطفلة لم تبلغ عامها الثاني، إذ فقدت حياتها ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد تركها بمفردها لعدة أيام دون عناية وطعام، حتى توفيت بعدما عانت من مرض الإنفلونزا أيضًا.

الأم تركت طفلتها بمفردها 6 أيام للاحتفال بعيد ميلادها الـ19

لم تكن الأم التي تبلغ من العمر 19 عامًا، جديرة بمهام وتحمل مسؤولة رضيعة، إذ تركتها بمفردها داخل منزلهم في إنجلترا، للاحتفال بعيد ميلادها، عدة أيام أيام، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

كواليس واقعة وفاة الرضيعة: سابتها وخرجت

كانت الأم تعيش مع رضيعتها في شقة بالإسكان الاجتماعي في مدينة برايتون الساحلية جنوبي إنجلترا، والتي تركتها وحيدة حتى لفظت أنفاسها بعدما عانت من الإهمال فالجوع والعطش، فضلًا عن الإصابة بالإنفلونزا، في مشهد يدعو للألم والحزن.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة أن الأم غادرت الشقة بعد ظهر يوم ميلادها الثامن عشر، ولم تعد إليها إلا بعد ستة أيام، في غضون ذلك عاشت الأم الشابة احتفالات في أماكن تبعد عن مسكنها في برايتون أكثر من 200 كيلومتر في كل من لندن وكوفنتري وسوليهول.

حققت السلطات في واقعة وفاة الرضيعة التي لا حول لها ولا قوة والتي راحت ضحية إهمال والدتها، ووجهت لها المحكمة تهم بالقتل، والتي اعترفت بقتلها غير المتعمد للابنه، وتم حبسها على ذمة التحقيق للنظر في القضية، ومن المتوقع بأن يصدر حكمًا ضدها في 28 مايو المقبل من العام الجاري 2021.