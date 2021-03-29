فتاة أتوبيس الجيزة: المتحرش فعل الحركات نفسها مع طفلة صغيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فجرت دعاء أحمد صاحبة فيديو التحرش في أتوبيس الجيزة مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدة أنه حاول التحرش بطفلة صغيرة في الأتوبيس نفسه لكنها لم تدرك الأفعال غير الأخلاقية التي كان يرتكبها.

ضحية متحرش أتوبيس الجيزة: كان بيعمل نفس الحركات لطفلة

روت دعاء في تصريحات لـ«هن» ، كواليس فيديو التحرش الشهير، وأكدت أن الشاب كان يتحرش بطفلة صغيرة أيضا، قائلة: «في الأتوبيس كان في طفلة ورايا مع مامتها بيعملها نفس الحركات وهي مكانتش فاهمة اللي بيحصل ومخضوضة جدا من الموقف».

وأضافت: «نزلت الفيديو عشان أحاول أوصله لأن الناس مش مساعدانا ولما شفت الحاجات قبل كده بتتشير، والبنات بتجيب حقها قررت إني آخد حقي وحق الطفلة بنفس الطريقة دي» .

تفاصيل فيديو تحرش الجيزة

يذكر أنه انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لشاب يتحرش بفتاة، بفعل غير أخلاقي، وبمجرد انتشار الفيديو فحصته قوات الأمن، وتمكنت من تحديد هوية المتحرش.