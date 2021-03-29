فتاة الجلالة وأخرى اصطدمت بمحال تجارية.. حوادث «سواقة البنات» عرض متكرر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين عشية وضحاها، تصدرت حوادث الطرق المشهد المأساوي، فمن طريق الجلالة لمدينة دمياط، حيث التفت الأنظار إلى ما وقع بهما، من حوادث اتخذت الطابع النسائي، فالفاعل الرئيسي «أنثى»، فواحدة ضلت طريقها وأودت بحياتها في حادث أليم، وأخرى عرضت حياتها للخطر وأتلفت ممتلكات غيرها.

وبالتزامن مع حوادث أمس، يرصد «هن» في التقرير التالي حوادث الفتيات في قيادة السيارات، التي عرضت حياتهن للخطر.

حادث فتاة الجلالة

إيمان نايل، الفتاة التي ضجت أخبارها مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت تعرف بـ«فتاة الجلالة»، بعدما أثارت الحزن والصدمة في قلوب محبيها، بعدما تعرضت لحادث أليم أثناء عودتها من مدينة الجونة، فعلى طريق الجلالة، اصطدمت بسيارتها بأخرى نقل، في طريق عكسي بسرعة عالية.

ونعت عمة الراحلة حنان نايل، ابنة شقيقتها عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله حبيبتي وروح قلبي بنت أخويا إيمان نايل بنت الدكتور محمد نايل والدكتورة عزة أبوالعينين، نسألكم الدعاء والفاتحة».

صديق مقرب من الأسرة، تحفظ على ذكر اسمه، كشف تفاصيل محزنة عما حل بالأسرة التي تبدلت أحوالها في يوم وليلة: «محدش فاهم إيه اللي حصل.. بس هي إيمان خدت اليوتيرن غلط».

«عدم استيعاب ما حدث» هو الرد الفعل الوحيد الذي يلازم الأبوين المكلومين «هما في حالة انهيار غير طبيعي.. هي بنتهم الوحيدة.. لغاية دلوقتي مش مصدقين إيه اللي حصل.. وكانت لسة متخرجة السنة اللي فاتت.. كانت كل حياتهم فعلًا.. وفجأة فقدوها وهما مش عارفين إيه اللي حصل.. كانت لسة بتكلمهم على السحور وفجأة حصلت الحادثة».

فتاة اصطدمت بعدد من المحال

وبالأمس أيضًا، وتحديدًا في مدينة دمياط، التي كانت شاهدة على واقعة اصطدام سيدة بسيارتها في عدد من المحال التجارية في مدينة دمياط، ووقعت الحادثة في منطقة ميدان سرور، بالمحافظة، حين اختلت عجلة القيادة في يد السيدة، وأدى ذلك لاصطدامها بعدد من ملابس بيع الملابس الجاهزة.

ونتج عن الحادث تهشم عدد كبير من المحلات، دون وقوع أية إصابات في الأرواح، وتم التحفظ على السيدة، التي تحولت للنيابة العامة النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

فتاة اقتحمت صيدلية بسيارتها

وقبل شهور قليلة، وعلى طريقة أفلام الأكشن اقتحمت فتاة بسيارتها صيدلية في مدينة المنصورة، بعدما فقدت السيطرة على القيادة، أدت لانقلابها ودخولها الصيدلية، لتتسبب في حادث نجا منه المتواجدون بالصيدلية بأعجوبة، بينما لحقت إصابات طفيفة بالفتاة صاحبة السيارة.

وأظهرت إحدى الكاميرات من الخارج، توجه سيدة من شارع جانبي إلى الصيدلية، وقبل دخولها من الباب الزجاجي للصيدلية بشارع «الجمهورية» الرئيسي، اقتحمت سيارة كانت تتجه للمكان بسرعة جنونية وقائدها فقد السيطرة عليها وكانت تسير بعرضها ثم انقلبت داخلها.

ووضحت كاميرا بالداخل، جلوس موظف بالصيدلية على كرسي في مدخل الصيدلية، وعلى مسافة منه يجلس نجل صاحب الصيدلية وهو طالب بالصف الأول الإعدادي، فدهست السيارة السيدة ثم تمكن الموظف والطالب من الهروب من المكان قبل أن تدهسهما السيارة، ولم يصابا بأي مكروه.