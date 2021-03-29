مسلمة والزوجة الثالثة.. 7 معلومات عن جدة باراك أوباما بعد وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت منذ قليل سارة أوباما، جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في مستشفى بكينيا عن عمر ناهز الـ99 عاما، إثر تعرضها لوعكة صحية خلال الأسبوع الماضي.

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن سارة أوباما بعد وفاتها، حسب إذاعة «بي بي سي» البريطانية.

1- وُلدت في عام 1922 داخل قرية تقع على بحيرة فيكتوريا.

2- كانت تتبع الدين الإسلامي.

3- كانت سارة أوباما الزوجة الثالثة والأصغر لحسين أونيانجو أوباما جد الرئيس الأمريكي الأسبق.

4- دافعت عن حفيدها خلال حملته الرئاسية لعام 2008، عندما قال إنه لديه أصول مسلمة ولم يولد في الولايات المتحدة الأمريكية.

5- أصبح منزلها وسيلة جذب سياحي عندما تم انتخاب باراك أوباما كأول رئيس من أصحاب البشرة السمراء للولايات المتحدة الأمريكية.

6- تميزت وسط بلدتها بأكلاتها الشهية، والتي من بينها الكيك.

7- أصبحت معروفة على نطاق واسع عندما زار أوباما كينيا في عام 2006، وفي ذلك الوقت كان عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، لكنه كان مشهورًا على المستوى الوطني في كينيا، وتحدثت جدته إلى وسائل الإعلام عن صعوده في السياسة.

ميشيل أوباما تحصد جائزة جرامي الموسيقية

وخلال يناير من العام الماضي، حصلت ميشيل أوباما، سيدة أمريكيا الأولى سابقًا، على جائزة «جرامي» الموسيقية الأمريكية بفئة «أفضل أاليوم موسيقي» لتسجيل مذكراتها Becoming (في مرحلة التكون).

والجدير بالذكر، أن مذكرات Becoming (في مرحلة التكوّن) لميشيل أوباما صدرت في نوفمبر عام 2018 لتتحول إلى كتاب أمريكي وعالمي سريع الرواج حيث بيعت في الأيام الأولى لطرحه في الأسواق 1.4 مليون نسخة من طبعتها التحريرية والرقمية.

وميشيل أوباما، التي تبلغ من العمر 57 عاما، كانت السيدة الأمريكية الأولى أعوام 2009–2017 حين شغل زوجها باراك أوباما منصب الرئيس الأمريكي.