هذا ما يحدث لجسمك إذا كنتِ ترتدين حمالة صدر مريحة كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من اللفافات إلى الأكواب، تتوفر حمالات الصدر في الوقت الحاضر بأكثر الأشكال الفريدة وأنواع التصميم المختلفة لإرضاء كل امرأة ترتديها.

وفي التقرير نستعرض لكِ ماذا يحدث لجسمك إذا كنت ترتدينها كل يوم، والأسباب التي تجعلك تختاريها بعناية بحيث تكون مريحة، وهي كالتالي:

1. سيكون ألم رقبتك أقل.

ربما سمعتِ أن الثدي الكبير يمكن أن يؤثر على ظهرك، وعلى الرغم من أن بالعض، بناءً على نصيحة أطبائهن، يذهبن إلى تصغير الثدي، فإن ارتداء حمالة مريحة ومناسبة قد يساعدك في الدعم وتخفيف هذا الألم، وفقا لموقع "brightside".

2. وضعية العمود الفقري أفضل

الجاذبية لن تحافظ على أي منا، نظرًا لأن وزن ثدييك قد يسبب عدم الراحة، فقد يتأثر وضعك أيضًا لنفس السبب.

وغني عن القول أن ارتداء حمالة الصدر للحصول على الدعم قد يساعدك في الحصول على وضع أفضل وتقليل مشاكل العمود الفقري.

3. لن يؤذي ثدييك أثناء التمرين

تعاني بعض الفتيات والنساء من آلام الثدي أثناء التمرين، ويحدث هذا بسبب حركة أنسجة الثدي أثناء الركض أو الجري أو ممارسة جسمك بشكل عام.

الحل بسيط: ارتدي حمالة صدر رياضية، سيساعد هذا في دعم الجزء العلوي من ظهرك، وبالطبع سيقلل من أي ألم قد تسببه التمارين الرياضية.

4. تجنب ألم الثدي أثناء الرضاعة.

يجب اختيار حمالات الصدر اللاسلكية المريحة أثناء فترات الرضاعة الطبيعية للحصول على دعم أفضل وتجنب الألم، إذا كنتِ تعانين من احتقان (وهي عملية طبيعية جدًا لتسرب الحليب).