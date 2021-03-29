تجنبها.. 3 أنواع من البطاطس تهدد صحة القلب وترفع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم، كما يوحي الاسم، يعني أن ضغط الدم مرتفع باستمرار ويعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في أنحاء الجسم، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية، ويمكنك خفض ضغط الدم عن طريق إجراء تعديلات بسيطة على النظام الغذائي.

ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن ينذر بمشاكل خطيرة في القلب، وللحفاظ على المخاطر التي يشكلها، يقترح بحث نُشر في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، تجنب ثلاثة أنواع من البطاطس، وفقا لـ express.

ثبت أن بعض العناصر الغذائية المحددة ترفع قراءات ضغط الدم، واحدة من أكثر النتائج إثارة للدهشة هي أن البطاطس المطبوخة بثلاث طرق يمكن أن ترفع ضغط الدم، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

وقال باحثون في بوسطن بالولايات المتحدة: "وجدنا علاقة مستقبلية مستقلة بين زيادة تناول البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة والبطاطس المقلية وارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم".

وأضافوا أن النساء معرضات بشكل خاص للخطر، على الرغم من أن الدراسة وجدت أن كلا الجنسين قد تأثروا، وحدد البحث أيضًا ارتباطًا بين تكرار استهلاك البطاطس وارتفاع ضغط الدم.

وارتبط تناول البطاطس 4 مرات في الأسبوع بارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم، حيث تستند النتائج إلى فحص أكثر من 187 ألف رجل وامرأة في 3 دراسات كبيرة في الولايات المتحدة.

وقارن الباحثون صحة أولئك الذين تناولوا البطاطس 4 مرات أو أكثر في الأسبوع مع أولئك الذين تناولوها مرة واحدة فقط في الشهر.

وقالوا إن الأول كان مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المشاركين في جميع الدراسات الثلاث، كما أن هذه النتائج قد يكون لها تداعيات مهمة على الصحة العامة، لأنها لا تدعم أي فائدة محتملة من إدراج البطاطس كخضروات في برامج الغذاء، ولكنها بدلاً من ذلك تدعم تأثيرًا ضارًا يتوافق مع الآثار الضارة لتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات، ولتقليل المخاطر، ينصح الخبراء باستبدال البطاطس بالخضروات غير النشوية قدر الإمكان.

الخضروات غير النشوية هي تلك التي تحتوي على كميات أقل من الكربوهيدرات، مثل الخضروات الورقية.

والمثير للدهشة أن الباحثين لم يجدوا أي علاقة بين تناول رقائق البطاطس وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدمـ ومع ذلك، لم يقيس العلماء كمية الملح التي يتناولها الناس، مما قد يؤثر على النتائج التي توصلوا إليها.

في وقت النشر، شككت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، في استنتاجاتهم: "هذا النوع من الدراسة يمكن أن يظهر وجود علاقة فقط، وليس السبب والنتيجة".

وأضافت فيكتوريا: "لذلك لا يمكننا أن نستنتج أن البطاطس تسبب ارتفاع ضغط الدم ولا يمكننا تفسير سبب التأثيرات التي لوحظت في الدراسة بين المستهلكين الأعلى للبطاطس".

وتابعت: "على الرغم من أن ارتفاع استهلاك البطاطس، مثل المهروسة أو المقلية، كان مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تؤثر العوامل الأخرى في النظام الغذائي أو نمط الحياة على النتائج أيضًا، خاصة وأن كلا من ضغط الدم وتكرار الطعام تم الإبلاغ عنها ذاتيًا ".

نصائح غذائية عامة لخفض ضغط الدم

تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم.

حاول تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.