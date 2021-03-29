الأحذية الخشبية موضة ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 مارس 2021 10:48 مساءً - تعود بنا الموضة إلى الزمن القديم كل عام بشكل مختلف، تظهر قطعة من موضة السبعينات أو حتى الأربعينات، ولكن هذه المرة، عادت بنا الموضة إلى الخلف كثيراً، إلى بداية اختراع لباس القدمين، فـ الأحذية الخشبية موضة ربيع وصيف عام 2021.



الأحذية الخشبية في التاريخ:

الأحذية الخشبية موضة 2021



لازال الصينيون يستعملون الحذاء الخشبي المفتوح حتى الآن، كجزء من تراثهم الوطني وزيهم الرسمي، أما "القبقاب" المصري، فقد صار حكراً على أزقة بيع الأنتيكات والتذكارات في الحسين، للسياح والزوار، بعد أن كان الحذاء الرسمي لأعوام وأعوام، وكان يصنع من طبقة خشبية ورباط أسود من الجلد الطبيعي مثبت بمسامير من الجانبين.

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الأحذية الخشبية على طريقة البوهو:

خامات البوهو تستعمل مع الأحذية الخشبية



البوهو أو الأسلوب البوهيمي، هو شكل الموضة المستوحى من حياة الغجر الطبيعية، وأكواخ الشاطئ، وهو الأسلوب الذي تزين به أحذية الخشب التي عادت للظهور في عام 2021.

يمزج مصممو الأزياء حول العالم، بين الخشب وبين المكرمية -أسلوب ربط خيط عربي تركي- وبين جلد الماعز والتطريز اليدوي، لعمل خط هذه العام من الأحذية الصيفية.

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الفلاتفورم والبلات فورم الخشبي:

كعوب الفلاتفورم أشهر أشكال النعال الخشبية



يعتمد الفلات فورم على نعل مسطح بدون كعب مرتفع، يساوي القدم كاملة على الأرض، بينما يزيد الطول سمك النعل نفسه، وهو الشكل الذي كانت تصنع القباقيب في مصر قديماً، أما البلاتفورم، فبه نسبة ارتفاع قليلة للكعب، مع الحفاظ على القدم مفرودة.

وهما من أحد أشهر أشكال النعال، التي استعملها المصممون هذا العام لعمل الأحذية الخشبية، والشهيرة بكونها من النعال العالية التي تجمع بين الكعب والراحة في المشي، لتكون مناسبة لكل ظروف عملك وحياتك اليومية.

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ألوان الأحذية الخشبية:

الأحذية الخشبية تكتسح عروض الأزياء



وفقاً لقائمة ألوان البوهو الشهيرة، الأبيض والبيج والخشبي ودرجات الأخضر والبرتقالي، والألوان التي عادة ما نجدها في الطبيعة، ويستوحيها أسلوب البوهو من البيئة المحيطة، وهي عامة ألوان رائجة منذ عام 2019، وسيسهل تنسيق هذه الثياب مع ثيابك المقتناة خلال الأعوام الأخيرة.

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