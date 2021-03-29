5 عادات يومية تهدد صحتك الإنجابية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يكون الحمل أمرًا سهلاً بالنسبة لبعض الأزواج، بينما قد لا يكون الأمر بهذه البساطة بالنسبة لآخرين، فيؤثر العقم على ما يصل إلى 15 في المائة من الأزواج في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم ويتزايد العدد كل عام، وفقًا لموقع timesofindia.

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الزوجين يجدان صعوبة في الإنجاب، فيمكن أن يؤثر المرض أو الأدوية أو الوراثة أو عادات نمط الحياة أو حتى التعرض لمواد كيميائية معينة على الخصوبة.

عندما نكون أصغر سنًا، نادرًا ما نولي اهتمامًا لما نقوم به والذي قد يزيد من خطر الإصابة بالعقم لاحقًا في الحياة، لكن من الضروري اتخاذ تدابير وقائية في وقت مبكر من الحياة لتجنب أي مضاعفات في وقت لاحق.

سواء كنت تحاول جاهدة الحمل أو لم تفكر حتى في التخطيط لعائلتك بعد، يجب أن تكون أكثر انتباهاً للأشياء الصغيرة التي تقوم بها يوميًا والتي قد يكون لها تأثير خطير على صحتك الإنجابية الحالية والمستقبلية، إليك بعض الأشياء الصغيرة التي قد تكون ضارة لك.

-التدخين

نحن جميعًا ندرك الآثار السيئة للتدخين بانتظام، فهو لا يضر رئتيك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على خصوبة كل من الرجال والنساء، بالمقارنة مع الرجال، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالعقم بسبب التدخين، وخلافًا للاعتقاد الشائع، ليس فقط المدخنين المنتظمين ولكن أيضًا المدخنين العرضيين والمدخنين غير المباشر هم في نفس الخطر، ويمكن أن يؤدي التدخين إلى انقطاع الطمث المبكر لدى النساء ويمكن أن يقلل من جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

-الكيماويات المنزلية

يمكن أن يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية والملوثات والمبيدات الحشرية والمركبات الصناعية إلى تقليل قدرة الزوجين على إنجاب الأطفال، فتشير البيانات إلى أن ملامسة هذه المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تقلل من فرص الحمل بنسبة تصل إلى 29 في المائة، لذلك ، عندما تذهب لشراء البقالة، ابحث عن العناصر الخالية من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والفثالات والفيوران لأنها مرتبطة بشكل شائع بالعقم، وتوجد هذه المواد الكيميائية في منتجات التنظيف والتجميل المنزلية.

-مستوى الإجهاد

يعد التوتر جزء من الحياة العصرية، ولكن عندما تحاول أنت وشريكك الحمل، يجب أن تحافظ على مستوى التوتر لديك ليكون تحت السيطرة، فالإجهاد هو أحد العوامل الأقل شهرة في حدوث العقم ولكن يمكن أن يكون له تأثير شديد، فيمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى هرمونات التوتر إلى تثبيط الجهاز التناسلي لدى كل من الرجال والنساء، مما يجعل من الصعب حدوث الحمل.

- تاريخ الصحة الجنسية

يزيد الجنس غير المحمي من فرص الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً التي يمكن أن تشكل خطورة على حياتك إذا تركت دون علاج، فالعقم هو مجرد واحدة من عواقب ذلك، ولا تظهر الأعراض على العديد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في مراحلها المبكرة، ولكن يمكن أن تسد الجهاز التناسلي إذا لم يتم علاجها، بالمقارنة مع الرجال، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالعقم بسبب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

-الإفراط في تناول القهوة

إذا كنت تشرب ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة في اليوم، فقد حان الوقت لتقليل تناول الكافيين، فيمكن للإفراط في تناول القهوة أن يضعف إنتاج الحيوانات المنوية، بالنسبة للنساء، فإن العواقب أكثر خطورة، فيمكن أن يكون أكثر خطورة على النساء اللواتي يعانين من مشاكل العقم ويمكن أن يضاعف أيضًا من خطر الإجهاض، وينصح بعدم شرب أكثر من كوبين من القهوة في اليوم ويجب ألا تزيد الكمية عن 250 مل.